محمد راتب



أكد أمين صندوق جمعية السالمية التعاونية علي الفزير أن السياسة التسويقية المتبعة أثمرت نتائج مالية مميزة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مع زيادة في رأس المال إلى 87856 دينارا، ما كان له أثر كبير في رسوخ المركز المالي ودعم الوعي التعاوني، مشيرا إلى أن المبيعات وصلت إلى 21.274.135 مليون دينار، وصافي الربح القابل للتوزيع 604.251 آلاف دينار، حيث سيتم توزيع 12% على المساهمين، في حين بلغت المشتريات 19.277.509 مليون دينار.



واستعرض الفزير في تصريح صحافي أبرز محاور السياسة التسويقية المتبعة في جمعية السالمية التعاونية في 2022 قائلا: عملنا على تطبيق آلية عمل لتوفير السلع والخدمات والاحتياجات للمساهمين من خلال مشتريات مدروسة ومقننة تعتمد تحقيق التوازن بين المشتريات والمبيعات، وتوفير السلع الأساسية والضرورية، مع عدم التعامل مع السلع بطيئة الحركة أو الراكدة، إلى جانب تنويع الأصناف وإيجاد البدائل منعا للاحتكار.



وفيما يتعلق بزيادة المبيعات في 2022 أشار إلى أن ذلك يعود إلى تطوير عملية التسويق من خلال الاهتمام بمنافذ البيع من الأسواق والفروع، وتوفير السلع الأصلية والبديلة والمكملة لإرضاء كل الأذواق، إضافة إلى إذكاء روح المنافسة بين الجمعية بكل منافذها والأسواق المجاورة لجذب العملاء، والاهتمام بالمراقبة الدائمة على الجمعية والفروع، وتنفيذ سياسة الدولة بكل أجهزتها المختلفة واتحاد الجمعيات التعاونية المرتبطة بسياسة الشراء والبيع عبر الالتزام بالقرارات الوزارية والتعاميم واللوائح المنظمة.



وبين أن الجمعية حرصت على تنظيم المهرجانات التسويقية في 2022 بالسوق المركزي والفروع الخارجية، وذلك بشكل دوري منتظم على مدار العام، وعمل عروض خاصة على العديد من الأصناف والسلع لما فيها من فائدة تعود بالنفع على الجميع، إلى جانب زيادة المبيعات والأرباح، موضحا أنه تم تنظيم مهرجان لوازم العائلة، ومهرجان العودة إلى المدارس في فرع المكتبة، وقمنا بتوزيع السلة الرمضانية.