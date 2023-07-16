يقدم فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع هذا الصيف لضيوفه فرصة لاكتشاف إيطاليا من خلال أشهر وأشهى الابتكارات التي قدمتها إيطاليا للعالم وهي البيتزا، حيث يحتفل مطعم داي فورني في الفندق بالطبق الإيطالي المشهور الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر في نابولي من 15 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل عبر تقديمه قائمة طعام «باستا مانيا» الخاصة به، التي تمتزج مع مغامرة طهي مثيرة متاحة يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء مقابل 20 دينارا.



والشيف الإيطالي الماهر لويجي فراسانيتو، متحمس لتعريف ضيوف المطعم على بلده من خلال البيتزا التقليدية المعدة طازجة والمقرمشة لتقدم مذاقا مثاليا في أفران داي فورني الشهيرة.



ويقول لويجي المولود في ليتشي: تحولت البيتزا إلى تجربة تذوق عالمية لسبب وجيه للغاية، لأنه بكل بساطة الجميع يحبها ومن خلال استكشاف الكثير من الاختلافات وإضافة لمسة فريدة إلى كل بيتزا، فإن مأدبة «كل ما تستطيع أكله» فرصة لأخذ الضيوف في جولة سحرية في بلدي.



وسيتم تزويد الضيوف بإشارة «توقف- مرر» لوضعها على طاولاتهم وما دامت إشارة الطاولة «مرر»، سيستمر موظفو داي فورني في تقديم أفضل ما في إيطاليا، بحيث يقدمون جولة بعد جولة من البيتزا المخبوزة بالفرن، وهو مفهوم «البيتزا بلا قاعدة» والتي تعرف باسم «giro»، أي جولة أو دوران في إيطاليا بحيث يستمر تقديم البيتزا على المائدة الواحدة تلو الأخرى ليتشاركها الجميع.



استعد للاستكشاف المبهر للنكهات الخاصة، حيث إن الضيوف في المطعم الإيطالي الداخلي والخارجي بالفندق مدعوون للاستسلام لعنصر المفاجأة وتشكل المكونات التقليدية من جميع أنحاء إيطاليا أساس كل عرض تذوق، لكن كل بيتزا ستكون فريدة من حيث الحجم والنوع والتقديم والتحضير، ما يمنح عشاق البيتزا مغامرة مثيرة لحاسة التذوق لديهم.



ويقول مساعد الطاهي الإيطالي الشيف إنريكو زامبي: بما أن أفران البيتزا تهيمن على التصميمات الداخلية المستوحاة من صقلية في داي فورني والتي تم استلهام اسم المطعم منها، فإن البيتزا تعتبر خيارا طبيعيا للطبق الذي يجب تسليط الضوء عليه في الصيف، وأتطلع حقا إلى أن أظهر لضيوفنا مدى روعة أفران البيتزا لدينا والتي توفر درجات الحرارة والرطوبة المثالية التي تجعل قوام كل بيتزا مناسبا تماما، بينما يضفي الخشب على العجين نكهة مدخنة لا تضاهى.



وعمل إنريكو على صقل مهاراته في الطهي لأكثر من عقدين في أعرق المطاعم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إيطاليا وكندا وأستراليا وقطر، حاملا معه شغفه بالمطبخ الإيطالي الراقي المشهور إلى دوره الجديد في فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع.