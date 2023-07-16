العلاقات الدفاعية والعسكرية بين الولايات المتحدة والكويت إستراتيجية وممتازة وتسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة

هولتسنايدر: جهود مميزة للعقيد وولجيموت في دعم التعاون العسكري والدفاعي مع الكويت والحفاظ على جاهزية القوات الأميركية



أسامة دياب



أشاد مدير ادارة التعاون العسكري في الجيش الكويتي العميد الركن بحري فهد العتيبي بالعلاقات المهمة والقوية التي تجمع مجموعة دعم المنطقة وإدارة التعاون العسكري الكويتية، حيث يعملان عن كثب لتنفيذ اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والكويت.



وأضاف العتيبي، في مجمل الكلمة التي ألقاها خلال حفل مراسم نقل قيادة مجموعة دعم المنطقة والاشراف على عمليات القاعدة في بيورينج وعريفجان من العقيد مارتن وولجيموت إلى العقيد دانيال انسلن، «نعمل معا من خلال الاجتماعات الثنائية الرسمية التي نعقدها على مدار العام، فضلا عن التنسيق اليومي غير الرسمي بين طواقمنا»، مشيدا بالعمل الجاد الذي قامت به مجموعة دعم المنطقة في الكويت ASG-KU لضمان تنفيذ المهام العسكرية بنجاح في الكويت والمنطقة بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي.



وتابع: سعدنا للغاية بالعمل مع العقيد مارتن وولجيموت خلال العام الماضي، لقد عملنا معا لضمان إنجاز مهامنا العسكرية المتبادلة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، مشيدا بدوره وتواصله الجيد والشفاف، متمنيا له التوفيق في محطته القادمة، كما رحب بقائد دعم المنطقة الجديد والمشرف على العمليات في بيورينج وعريفجان العقيد دانيال انسلن، متطلعا للعمل معه لتعزيز العلاقات الدفاعية الكويتية ـ الأميركية.



من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر بالدور الكبير والفعال لقائد مجموعة دعم المنطقة والمشرف على العمليات في بيورينج وعريفجان العقيد مارتن وولجيموت، لافتا إلى أنه على مدار العام الماضي قد قام بعمل جيد في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والكويت في مجال التعاون العسكري والدفاعي، كما ساهم في الحفاظ على جاهزية القوات الأميركية واستعدادها على أعلى مستوى لمواجهة أي تحديات طارئة، متطلعا للعمل مع القائد الجديد لمجموعة دعم المنطقة والمشرف على العمليات في بيورينج وعريفجان العقيد دانيال انلسن.



وعن الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا، قال هولتسنايدر: تابعنا تقارير إعلامية بهذا الخصوص، وسنواصل دعمنا لأوكرانيا، ومازلنا نعارض العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا، ونتطلع إلى مغادرة روسيا للأراضي الاوكرانية لكي يتمكن الشعب الأوكراني من العيش في سلام، ونحن واضحون جدا بشأن موقفنا من العدوان غير المبرر على أوكرانيا.



وعما إذا كان هناك وساطة أميركية لحل أزمة حقل الدرة، قال هولتسنايدر: تابعنا تقارير إعلامية أيضا حول هذا الموضوع ولقد كانت الحكومة الكويتية واضحة للغاية بشأن مطالبتها بملكية حقل الدرة ونتطلع إلى العمل مع شركائنا الكويتيين في هذه القضية.



بدوره، وصف القائد العام للجيش المركزي للولايات المتحدة الأميركية/ الجيــش الثالـــث باتريـــك د. فرانك العلاقات العسكرية والدفاعية بين بلاده والكويت بالاستراتيجية والممتازة، موضحا أن القوات الأميركية في الكويت تعمل مع القوات المسلحة الكويتية بشكل يومي ويتدربون معا وينسقون فيما بينهم لدعم القوات والعمليات في المنطقة، مثمنا الدور الذي تلعبه القوات المسلحة الكويتية في هذا الصدد.



ولفت فرانك إلى أن العلاقات الدفاعية والعسكرية مع الكويت تسهم في دعم امن واستقرار المنطقة، وتمكــن الجانبين مـــن مواجهة أي تحديات طارئة ولعل معسكري عريفجان وبيورينـــــــج والتدريبـــات المشتركة وجاهزية القوات والمعدات أكبر دليل على ذلك. وأشار إلى أن القوات المسلحة الكويتية على قدر عال من الكفاءة والعتاد وقادرة على حماية أراضيها ومواجهة أي تحديات طارئة، موضحا أن آمر القوة البرية بالجيش الكويتي اللواء الركن محمد الظفيري صديق مقرب له ولقد قاما معا مؤخرا بمتابعة العمليات المشتركة الأميركية ـ الكويتية. وأشاد بجهود قائد مجموعة دعم المنطقة والمشرف العام على العمليات في بيورينج وعريفجان العقيد مارتن وولجيموت، متمنيا التوفيق للقائد الجديد العقيد دانيال إنسلن.



من جانبه، وصف قائد دعم المنطقة والمشرف على عمليات القاعدة في بيورينج وعريفجان العقيد مارتن وولجيموت تجربته في الكويت بالمذهلة، لافتا إلى أن أهم ما يميز الكويت هو شعبها الكريم والمضياف، لافتة إلى أن الديوانيات من أعرق التقاليد الكويتية والتي تسهم في بناء العلاقات والصداقات.



وأوضح أنه لديه الكثير ليقوله عن الكويت لأسرته وأصدقائه عندما يرجع إلى وطنه، مبينا أن أسرته زارت الكويت وقضت أوقاتا سعيـدة فيها وخصوصا التسوق في منطقة السالمية والتنزه على شاطئ الخليج، موضحا أن له في الكويت ذكريات لا تنسى.



وأشار إلى أن نصيحته لخلفه العقيد دانيال إنسلن هو أن الأهم هو دعم وتعزيز الشراكة والصداقة بين البلدين منذ بداية اليوم الأول، متوجها بالشكر لزملائه الكويتيين الذين يتمتعون بقدرات عالية قائلا: سعدت بالعمل معكم ونتطلع لاستمرار شراكتنا.



من جهته، أعرب قائد دعم المنطقة والمشرف على عمليات القاعدة في بيورينج وعريفجان العقيد دانيال انسلن عن سعادته بالعمل في إطار القوات الأميركية في الكويت، موضحا أنه زار الكويت مرتين من قبل ولكنها المرة الأولى التي سيقضي فيها وقتا طويلا.



وأوضح أنه سيسعى لدعم وتعزيز العلاقات الدفاعية بين القوات الأميركية والقوات المسلحة الكويتية القوية بالأساس وتطويرها بشكل ملحوظ.