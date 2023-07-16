أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية أمس عن افتتاح وتطوير مصانع في مصر بتكلفة استثمارية تبلغ 1.4 مليار جنيه مصري (نحو 46 مليون دولار) من خلال شركتها المملوكة بالكامل (سبريا مصر).



وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن «سبريا مصر» افتتحت مصنعا لإنتاج حامض الكبريتيك بالتوازي مع زيادة الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع القائمة وإنجاز التوسعات لبعض خطوط الإنتاج.



ونقل البيان عن العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية شريف الزيات قوله إن مصنع حامض الكبريتيك الجديد يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 165 ألف طن سنويا وسيتم توجيه 80% من الإنتاج إلى مصنع الاسكندرية للأسمدة المملوك للشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 69%.



وأوضح أن «سبريا» افتتحت 6 خطوط إنتاج جديدة منها خط ينتج 3 ملايين لوح فورميكا سنويا، وسيتم توجيه انتاجه بالكامل للتصدير إلى جانب زيادة الطاقة الانتاجية لعدد من المصانع القائمة، مبينا أن انتاج هذه الخطوط بدأ بالفعل خلال الأشهر الـ 6 الماضية، متوقعا أن تظهر النتائج الايجابية لتشغيل هذه الخطوط بكامل سعتها الانتاجية في نتائج أعمال الشركة بالأشهر المقبلة.



وذكر أن الشركة لديها مجموعة متكاملة من المصانع في مجال البتروكيماويات يصل عددها إلى 14 مصنعا وتنتج الفورمالديهايد ومركبات اليوريا الميلامين والغراء الجاف والسائل وراتنجات الفينول والفورميكا وحمض الكبريتيك.