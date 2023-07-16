الملكيات الحكومية في «البورصة» قفزت 95% خلال آخر 5 سنوات.. بدعم ارتفاع أسعار الأسهم

«هيئة الاستثمار» تستحوذ على 40.8% من إجمالي الملكيات الحكومية.. بقيمة 2.72 مليار دينار



ملكيات الحكومة تعادل 15.4% من القيمة السوقية للبورصة.. و22.1% من الشركات المالكة بها

2.4 مليار دينار ملكيات «التأمينات».. و«شؤون القُصّر» 842 مليوناً.. و«الأوقاف» 585 مليوناً



المحلل المالي



بلغت قيمة ملكيات الجهات الحكومية الكويتية في 33 شركة مدرجة في بورصة الكويت كما في 11 يوليو 2023 نحو 6.68 مليارات دينار، أي ما يعادل 15.41% من القيمة الرأسمالية السوقية لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت والتي بلغت 43.32 مليار دينار، وما يعادل 22.1% من القيمة الرأسمالية السوقية للشركات الـ 33 والتي بدورها بلغت 30.2 مليار دينار.



ومع ارتفاع اسعار الاسهم في عامي 2021 و2022، يتبين من خلال رصد لـ «الأنباء»، أن قيمة ملكيات الجهات الحكومية الكويتية المعلنة في الشركات المدرجة قد ارتفعت في عام 2021 بنحو 1.4 مليار دينار وبنسبة ارتفاع سنوي نسبته 28% نفسها بعد ان كانت سجلت نهاية عام 2020 نحو 4.9 مليارات دينار، اما في عام 2022 فمن الملاحظ ارتفاع قيمـة ملكيات الجهات الحكومية في الـ 33 شركة المدرجة ببورصة الكويت بنحو 624 مليون دينار أي ما يعادل ارتفاع نسبته 10%.



اما خلال فترة الخمس سنوات الماضية فقد تضاعفت مرتين قيمة ملكيات الجهات الحكومية من 3.43 مليارات دينار نهاية عام 2017 الى 6.68 مليارات دينار كما في 11 يوليو 2023، وذلك بنسبة نمو بلغت 95%، اما منذ بداية عام 2023 فقد انخفضت قيمة ملكيات الجهات الحكومية الكويتية في 33 شركة مدرجة في بورصة الكويت بحوالي 246.5 مليون دينار.



تتصدر الهيئة العامة للاستثمار الجهات الحكومية من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث بلغت القيمة السوقية لملكياتها والتي تبلغ 5% وما فوق من رأسمال الشركات المدرجة في بورصة الكويت نحو 2.72 مليار دينار أي ما يعادل 40.8% من اجمالي مساهمات الهيئات الحكومية كما في11 يوليو 2023 وقد ارتفعت بنحو 22 مليون دينار عن نهاية عام 2022 بينما ارتفعت بـ 52 مليون دينار خلال عام 2022.



اما في السنوات الخمس الماضية فقد ارتفعت قيمة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار بنحو 1.06 مليار دينار. اكبر ملكية للهيئة العامة للاستثمار تتمثل بنسبة ملكية 16.8% من رأسمال بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة 1.93 مليار دينار أي ما يعادل 71% من ملكياتها المعلنة في بورصة الكويت ولدى الهيئة العامة للاستثمار ملكيات اقل من 5% في اسهم قيادية مدرجة غير معلنة.



اما استثمار الهيئة العامة للاستثمار في زين فقد بلغت قيمته 565.6 مليون دينار كما في 11 يوليو 2023 أي ما يعادل 201% من اجمالي قيمة ملكياتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت، بالإضافة الى استثماراتها في بنك وربة والكويتية للاستثمار التي بلغت قيمتهما نحو 82.5 مليون دينار و44.8 مليون دينار على التوالي.



اما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد أتت في المركز الثاني من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت باستثمارات ومساهمات قيمتها 2.43 مليار دينار أي ما يعادل 36.3% من اجمالي مساهمات الهيئات الحكومية وقد ارتفعت قيمة مساهماتها بنحو 278 مليون دينار في عام 2022 بينما انخفضت بنحو 142 مليون دينار منذ بداية السنة الحالية.



أكبر مساهمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بورصة الكويت هي في بيت التمويل الكويتي بقيمة 1.06 مليار دينار بعد تحويل ملكيتها في البنك الاهلي المتحد - البحرين 18.69% من رأسمال البنك الى بيتك والتي تبلغ حاليا 9.19% من الرأسمال الجديد لبيتك بعد الدمج.



يليها بنك الكويت الوطني بملكية قيمتها 432.1 مليون دينار (5.6% من رأسمال البنك) وأجيليتي بنسبة ملكية 16.95% ما يعادل 291 مليون دينار ومن ثم مجموعة زين بملكية قيمتها 115 مليون دينار أي ما يعادل ملكية 5% في رأسمال الشركة.



تأتي الهيئة العامة لشؤون القصر في المرتبة الثالثة باستثمارات قيمتها 842 مليون دينار وهي عبارة عن ملكية 7.32% في رأسمال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أما رابع أكبر مستثمر في البورصة من الجهات الحكومية هي الأمانة العامة للأوقاف بملكيات بلغت قيمتها 585 مليون دينار وهي عبارة عن استثمار في بيت التمويل بنسبة 5.09% من رأسماله.



وبالتالي، يكون اجمالي استثمارات الجهات الحكومية في بيتك قد بلغ 4.42 مليارات دينار أي ما يعادل 66.2% من اجمالي قيمة مساهماتها في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت. اما مجموعة زين فبلغ حجم مساهمة الجهات الحكومية فيها نحو 681 مليون دينار، بينما بلغت قيمة المساهمات 432 مليون دينار في الوطني و291 مليون دينار في اجيليتي.