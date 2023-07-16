

أعلن بنك بوبيان عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لتولى عبدالله فهد الخزام منصب رئيس مجموعة تقنية المعلومات في بنك بوبيان مشكلا بذلك إضافة كبيرة لإستراتيجية التطوير الإداري وتلبية لمتطلبات المرحلة المقبلة التي يعمل عليها البنك في مختلف القطاعات.



وتتضمن مسؤوليات المنصب توجيه وقيادة المجموعة واستراتيجيتها وتوافقها مع أهداف مجموعة بنك بوبيان، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز مستوى خدمة العملاء وإثراء تجاربهم وتحسينها كذلك العمل المستمر على تطوير الكفاءة التشغيلية.



بالإضافة إلى الإشراف على تطوير وتنفيذ السياسات الوظيفية والتشغيلية والإجراءات والضوابط لضمان تحقيق أعلى مستوى من الأداء مع تبني ثقافة الابتكار بما يتوافق مع رؤية وأهداف استراتيجية مجموعة بنك بوبيان.



وقد انضم الخزام لبنك بوبيان محملا بخبرات عديدة خلال عمله في العديد من المؤسسات المرموقة في الكويت أبرزها بنك الكويت المركزي والذي تدرج في في المناصب وصولا إلى مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي لتقنية المعلومات، كما اكتسب خبرات كبيرة خلال شغله منصب مدير إدارة نظم المعلومات بمعهد دسمان للسكري التابع إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، كذلك في شركة الاتصالات المتنقلة «زين» بالإضافة إلى شركة الأنظمة المتكاملة العالمية ITS التابعة لبيت التمويل الكويتي.



ويمتلك عبدالله الخزام خبرة عملية تزيد على 20 عاما في مجال إدارة نظم وتقنية المعلومات كتطوير النظم وقواعد البيانات وإدارة المشاريع التقنية والشبكات بالإضافة إلى وضع استراتيجيات من شأنها ضمان استمرارية الخدمات التقنية ودعم المستفيدين، فهو حاصل على شهادة بكالوريوس علوم في هندسة الكمبيوتر من معهد فلوريدا للتكنولوجيا.



ويأتي تعيين الخزام في هذا المنصب المهم في إطار سياسة البنك التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة في زيادة الاستعانة بالكوادر الوطنية في المناصب القيادية إلى جانب تعزيز مكانته في مجال الخدمات الرقمية، لاسيما أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورا حيويا في تحقيق أهداف البنوك بشكل عام وفي إنجاز مبادراتها الرقمية.