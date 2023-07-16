إحدى أنجح وكالات السيارات بالكويت والمنطقة بتاريخ يشهد لها بالإنجازات والتطور الذي توج بأن تسمى في العام 2012، كأكبر وكيل لسيارات GMC في العالم، حيث أقامت جنرال موتورز الأميركية حفلا كرمت فيه الشركة بهذه المناسبة.



الشغف باستقطاب الوكالات العالمية



منذ البداية واكبت النجاحات شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني منذ بداياتها في العام 1963 العام الذي عقد فيه الأخوان العم محمد صالح يوسف بهبهاني والعم محمد رضا يوسف بهبهاني العزم على تأسيس شركة تقوم باستقطاب الوكالات العالمية في مختلف الأنشطة التجارية وتمكنوا من الحصول على وكالة لمعدات المطابع من شركة هايدلبرج الألمانية العالمية لاستيراد وصيانة ماكينات المطابع، حيث استشرفوا وتوقعوا زيادة الطلب عليها من قبل الحكومة ومن قبل القطاع الأهلي إذ كانت الصحف والمجلات والمطابع التجارية قد بدأت بالانتشار بالكويت آنذاك.



وسرعان ما حصلت الشركة على وكالات لأجهزة اتصالات لاسلكية ووكالات للساعات السويسرية من ماركات عريقة معروفة، كما حصلت الشركة حديثا على وكالات متعددة لعلامات تجارية للمجوهرات الراقية.



لحكمة السادة بهبهاني اتجه اهتمامهم إلى قطاع النقل والمواصلات، وحصلوا على وكالة سيارات بيمونت وسيارات أكاديان من شركة جنرال موتورز في العام 1964، تلاها وكالات لسيارات أخرى مثل بويك، وجي أم سي، وايسوزو، وسيات، وسوبارو، هذا بالإضافة إلى وكلات أخرى مثل إطارات بيريللي والعديد من وكالات الطيران.



ومع انطلاقة العام 1967، حازت الشركة وكالة سيارات بويك BUICK ووكالة سيارات جي أم سي GMC بمختلف موديلاتهما، وشهد هذا العام الانطلاقة الكبيرة للشركة، حيث توالت النجاحات مع مرور الأعوام وتطور الصناعة والتكنولوجيا وتطور الاستراتيجيات التسويقية التي واكبتها الشركة وارتقت معها ووفرت لها كل سبل النجاح من شبكة لصالات العرض ومراكز الصيانة ومعارض قطع الغيار والأكسسوارات الأصلية التي راعت في توزيعها أن تشمل كل محافظات الكويت.



الحكمة والخبرة للوصول للصدارة



وقد كان لحكمة مؤسسيها وبعد نظرهم ولخبرة إدارتها الفضل في خط استراتيجيات، مكنت الشركة بتوفيق من الله تعالى من المنافسة والتميز وتعزيز ثقة عملائها بخدماتها، حيث تواصلت النجاحات التي مكنتها من التربع على قمة وكلاء السيارات ومن تحقيق رقم قياسي في مبيعات سيارات بويك متجاوزة مبيعاتها 1920 سيارة في العام 1992.



وتمتلك الشركة حاليا أحدث وأفخم مقر رئيسي لسيارات جي ام سي على المستويين الإقليمي والعالمي، ولديها أحدث ورش صيانة وخدمة السيارات في الشرق الأوسط، إضافة إلى ورش خدمة الصيانة السريعة المعززة بأحدث الأجهزة والآلات والمعدات الفنية المتطورة، ولديها فرق عمل متميزة ومتخصصة من مسؤولي المبيعات وفنيي الصيانة المحترفين والمدربين وفقا لأحدث برامج التطوير والتنمية الإدارية والتقنية الفنية.



كما استطاع الأخوان الحصول على توكيل سيارات جيب من خلال شركة بهبهاني لسيارات الجيب التي بدأت نشاطها قبل الغزو الغاشم وتمكنت الشركة من الازدهار بعد التحرير وتحقيق أعلى مستويات النجاح.



كما أسس الأخوان شركة تعبئة سفن آب والتي تم بناء خط تعبئة وقنوات لتوزيع المرطبات مثل كراش كولا وكراش برتقال ولايك كولا، حيث حازت سفن آب حصة سوقية رائدة، كما تمت إضافة أصناف عصائر مثل شيرين وغالية والتي لا تزال تلعب دورا رياديا ضمن أصناف العصائر المحلية.



إنجازات نفتخر بها



كانت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني من أولى الشركات التي حازت تكريم وتقدير شركة جنرال موتورز على أدائها المتميز ونجاحاتها الكبرى التي قامت تحقيقها وتحققها باستمرار في مبيعاتها وفي أعمالها وفي خدمة عملائها. وقد تمكنت من احتلال المركز الأول على المستوى العالمي قاطبة في مبيعات سيارات إنفوي ENVOY خلال عامي 2004 و2005، كما حصلت الشركة على مرتبة «أكبر وكيل مستقل في العالم لسيارات GMC من حيث حجم المبيعات لعام 2006» وهي تعتبر حاليا من أكبر الشركات الكويتية الشهيرة محليا وعربيا وعالميا.



كما حصلت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني ولمدة 5 سنوات على التوالي على جائزة «تحدي الرئيس» وهي أرفع جوائز التكريم التي تمنحها جنرال موتورز GM لوكلائها وحصلت عليها للأعوام من 2003 ولغاية 2007، كما نالت جائزة الجراند ماسترز العالمية لوكلاء GM للعام 2010 وحققت لقب «أكبر وكيل مستقل في العالم» لسيارات GMC للعامين 2006 و2010.



عملاؤنا مصدر إلهامنا وتميّزنا



شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني ومن منطلق حرصها الدائم على استمرار تواصلها وتقديها لأفضل خدمة لعملائها فإنها تحرص أيضا على التميز في أسلوبها المهني اليومي وتحرص أيضا على إرضائهم والتواصل ضمن أوقات العمل ومن خلال خدمات ما بعد البيع المميزة التي تقدمها لهم سواء من خلال معارضها وفروعها ومن خلال مراكز الصيانة المتخصصة والتي تعد الأكبر في المنطقة وتوفر أحدث أساليب دخول وخروج السيارات وأحدث أنظمة الصيانة والفحص المحافظة على الموارد والصديقة للبيئة.



التنوّع بالتخصصات والتوسّع بالشراكات الإستراتيجية



وتمتلك الشركة بالكامل مجموعة متنوعة من الشركات التابعة والشقيقة، وهي من المساهين المؤسسين للشركة المتحدة للمرطبات (بيبسي كولا - سفن أب) وشركة الملا وبهبهاني للسيارات وشركة الهند الجديدة، وبذلك تسهم في تقديم الخدمات بمختلف القطاعات الاقتصادية للمجتمع الكويتي، كما انها مساهم رئيسي في شركة «ميرسك كويت» Maersk Kuwait Co، إضافة إلى شركات ووكالات متميزة أخرى ولديها تطلعات وطموحات مستقبلية ومشاريع قيد الدراسة والتخطيط والتنفيذ.





