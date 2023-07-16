محمد القطان: رحلتنا في مكافأة العملاء متواصلة وموعدنا المقبل مع الجائزة الكبرى بقيمة مليوني دينار

نجلاء العيسى: يواصل بنك الخليج فعالياته الناجحة في عام التوفير لتحفيز الجمهور على تبني ثقافة الادخار



في يوم جديد من الأيام السعيدة لعملاء حساب مليونير الدانة من بنك الخليج، التي كان «الأفنيوز» شاهدا عليها الخميس الماضي، وبعد لحظات طويلة من الترقب والانتظار والعيون الشاخصة على الشاشات لمعرفة المليونير القادم، تم الإعلان عن اسم سعيد الحظ الذي فاز بجائزة السحب نصف السنوي بقيمة مليون دينار وهي شريفة محمد غلوم اشرف.



في حفل كبير، تم نقله على الهواء مباشرة، وبحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة إرنست أند يونغ تم الاتصال بالفائز، الذي عبر عن سعادته بالفوز بالجائزة، ليصبح المليونير رقم 20 في تاريخ سحوبات حساب مليونير الدانة، معربا عن شكره إلى بنك الخليج الذي يحرص دائما على مكافأة عملائه.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج محمد القطان: «نبارك للفائزة شريفة محمد غلوم اشرف بالجائزة نصف السنوية لحساب مليونير الدانة، ونتمنى حظا أوفر لباقي العملاء في السحوبات المقبلة، مشيرا إلى أن 30 سبتمبر الموعد النهائي للإيداع والتأهل للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليوني دينار».



وأشار القطان إلى أنه بمناسبة مرور 25 عاما على إطلاق حساب مليونير الدانة، قرر بنك الخليج مؤخرا زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى عن عام 2023، من 1.5 مليون دينار إلى مليوني دينار، ليحافظ بذلك على مكانة الجائزة كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي على مستوى العالم.



وأكد حرص بنك الخليج على توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة للعملاء، بالتوازي مع دوره المجتمعي في مكافأة المدخرين وتشجيع ثقافة الادخار، بسحوبات شهرية وربع ونصف سنوي وسنوية، تحفزهم على الادخار وتشجع الآخرين على اقتفاء أثرهم.



عام التوفير



من جانبها، قالت نائب مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، نجلاء العيسى: واصل بنك الخليج فعالياته الناجحة في عام التوفير 2023، من خلال الاحتفال بالفائزين في حساب مليونير الدانة، والتي توجت اليوم بإعلان فوز شريفة محمد غلوم اشرف لتصبح المليونير رقم 20 في تاريخ حساب الدانة.



وأضافت: حرصنا على إضفاء أجواء من السعادة على المشاركين والحضور في السحب نصف السنوي، من خلال تنظيم فقرات متنوعة وتوزيع جوائز نقدية على المشاركين، لتحفيز الجمهور على تبني ثقافة الادخار وتعزيزها.



وقالت: «على مدى 25 عاما نجحنا في بناء علاقات متينة مع العملاء من خلال حساب مليونير الدانة، بالتوازي مع حرص البنك على الوفاء بدوره المجتمعي في مكافأة المدخرين وتشجيع ثقافة الادخار، انطلاقا من أهدافه الرامية إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع».



واختتمت تصريحاتها بالقول: نحن متحمسون لمواصلة مكافأة عملائنا على الادخار في حساب مليونير الدانة، ونشجع الجميع على مواصلة الإيداع في حساباتهم لزيادة فرصهم في الفوز بالسحب السحب السنوي الكبير للفوز بجائزة الـ 2 مليون دينار، في الحفل السنوي الكبير لسحب مليونير الدانة في 18 يناير 2024.



فرص كثيرة للفوز



ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنوي جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ مليوني دينار، علما أن الفرصة الأخيرة للإيداع والمشاركة في هذا السحب السنوي الكبير هي تاريخ 30 سبتمبر 2023.



وكل ما يتعين على العميل للمشاركة في هذه السحوبات أن يفتح حساب مليونير الدانة ويودع فيه قبل آخر موعد للإيداع والتأهل، وأن يحافظ على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيده للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لعملاء بنك الخليج فتح حساب الدانة والإيداع فيه إلكترونيا عن طريق التطبيق أو الموقع الإلكتروني.



مميزات عديدة



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب مليونير الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت، الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.

علما أنه تمت إضافة كل فرص الربح لعملاء الدانة الحاليين من عام 2022 (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2022) إلى سحوبات عام 2023، وفقا للشروط والأحكام.



كما يوفر حساب مليونير الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعملائه، منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة الشهرية وربع السنوي والسنوية.



ويمكن للعملاء زيارة أحد فروع بنك الخليج، أو التحويل المباشر عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت، كذلك بإمكان العملاء استخدام خدمة الـ «واتساب» على الرقم 1805805 للاستفسار والتواصل الفوري مع ممثلي بنك الخليج، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على نفس الرقم للحصول على المساعدة. ويمكنهم أيضا زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن الحساب وعن الفائزين.



تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.

وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.