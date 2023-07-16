عقد بنك برقان أمس، الاجتماع التاسع والخمسين لجمعيته العمومية، وذلك في القاعة المصرفية، بالفرع الرئيسي للبنك في منطقة الشرق، بنصاب بلغ 82.112%، حيث وافقت الجمعية على إخلاء طرف السيدين عضوي مجلس الإدارة المستقيلين وإبراء ذمتهما عن كل ما يتعلق بتصرفاتهما القانونية حتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية.



كما انتخبت الجمعية العمومية للبنك، كلا من: عبدالعزيز سعد الراشد كعضو تكميلي مستقل، وجمال عبدالله دشتي كعضو تكميلي غير مستقل، وذلك للفترة الباقية في دورة مجلس الإدارة الحالي من 2022 إلى 2024.



وقد رحب نائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان فيصل صرخوه بالعضوين المنتخبين، قائلا: «نحن في غاية الامتنان لالتزام كافة أعضاء مجلس الإدارة برؤية البنك ومسؤولياته فيما يتعلق بالحفاظ على مكانتنا الرائدة بين البنوك التقليدية في الكويت، إضافة إلى دورهم في تعزيز موقع علامتنا التجارية. وإن مبادئ الثقة والتفاني والتميز والتقدم هي الأساس الذي نستند إليه، دائما، في مسيرة التغيير المستمرة نحو تطوير نموذجنا التشغيلي والاستثمار في التقنيات الرقمية المبتكرة لزيادة حصتنا في السوق والحفاظ على قدرتنا التنافسية».



واختتم صرخوه كلمته بالتقدم من أعضاء مجلس الإدارة الجدد بأطيب التمنيات بالتوفيق خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية، مؤكدا ثقته بقدرتهم على دعم جهود البنك وخلق قيمة مضافة تعزز التزامه بتنفيذ استراتيجيته الشاملة.