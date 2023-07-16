أحمد الفضلي



قال الفنان سمير القلاف عن أسباب ابتعاده عن الاعمال التلفزيونية والاكتفاء بالظهور في المسلسلات الاذاعية إنه رهن النصوص التي تعرض عليه فمتى ما وجد نصا جيدا ودورا مناسبا فلن أتردد في المشاركة.



وأضاف: الفترة الماضية قدمت لي نصوص متواضعة وادوار لا تتناسب معي وكنت اعتذر عنها مفضلا الابتعاد عن الظهور في ادوار متواضعة وفي الوقت ذاته كنت حريصا على المشاركات الإذاعية التي كانت تعوضني عن الغياب التلفزيوني.



وعن جديده، قال: لدي تصوير مسلسل تراثي درامي اجتماعي في الكويت ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.



وعبر الفنان سمير القلاف عن بالغ سعادته بالعودة لجمهوره من خلال عمل تلفزيوني يأتي بعد غياب لفترة ليست بالقصيرة عن الاعمال التلفزيونية حيث شهدت السنوات الماضية تقديمي لعدة أعمال اذاعية والابتعاد عن الأعمال التلفزيونية.



وأضاف: العمل يعتبر من الأعمال ذات الطابع التراثي ويتطرق لعدة امور عاشها الآباء والاجداد في الماضي تقدم احداثها بطابع درامي شائق ممتع للمشاهد.



وعن دوره في العمل، أفاد القلاف من خلال حديثه لـ «الأنباء» بأنه سيقوم بتجسيد احدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل وهي شخصية تمر بالعديد من الأحداث على امتداد ثلاثين حلقة والشخصية بعيدة عن الكوميديا التي سبق ان قمت بتقديمها في العديد من الاعمال السابقة لكنها لا تخلو من بعض الاسقاطات الكوميدية، كتبها مؤلف المسلسل الكاتب مشعل الرقعي ويخرجها المخرج حسين ابل الذي كانت ولاتزال ابداعاته مستمرة في اخراج الأعمال التراثية في السنوات الماضية والعمل يعد اولى التجارب الانتاجية للمنتجين احمد عبدالله ومبارك المهلهل.