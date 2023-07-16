القاهرة ـ محمد صلاح



تحرص الفنانة شيري عادل على التحدث مع المقربين منها باللهجة البدوية بعد ان اصبحت تجيدها بشكل تام عقب انتهائها من تصوير فيلمها الجديد «لف وارجع تاني» تجسد فيه شخصية فتاة بدوية مما اضطرها الى التدريب المكثف على التحدث بالبدوية على يد متخصص. وأكدت انها لهجة صعبة وقاسية ولكنها أحبتها فأجادتها.



الفيلم انتهى تصويره منذ عدة أسابيع وأصبح جاهزا للعرض خلال الفترة المقبلة في موسم الصيف، بطولة أحمد فتحي وآيتن عامر وسليمان عيد وصلاح عبدالله، تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي، ويدور في إطار كوميدي.