أرسل محامي هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة إلى الفريق القانوني للرئيس السابق دونالد ترامب، قال فيها إن منشورات الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى الإضرار بعائلة الرئي بايدن أو تعرضها للهجوم.



واستشهد آبي لويل، أحد محامي هانتر، بتغريدات ترامب التي أدت إلى أعمال الشغب القاتلة في 6 يناير 2021 بـ«الكابيتول هيل» كدليل على قيام الرئيس الخامس والأربعين بإثارة العنف، وفقا للرسالة التي حصلت عليها شبكة «ايه.بي.سي نيوز».



وأشار المحامي أيضا إلى الهجوم الأخير بالمطرقة على زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي في منزلهم خلال أكتوبر الماضي، وكذلك اعتقال رجل مع عدد كبير من الأسلحة والذخيرة بالقرب من منزل الرئيس الأسبق باراك أوباما في العاصمة واشنطن الشهر الماضي.



وكتب المحامي لويل: «هذا ليس إنذارا خاطئا، نحن على بعد رسالة واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي من وقوع حادثة أخرى، ويجب أن توضحوا لترامب أن كلماته قد تسببت في ضرر في الماضي، وتهدد بفعل ذلك مرة أخرى إذا لم يتوقف».



كما انتقد لويل، ترامب لأنه أشار إلى أن الكوكايين الذي تم العثور عليه في الجناح الغربي للبيت الأبيض ربما كان مملوكا لهانتر بايدن.



وأضاف أن فريق ترامب «لا يحتاج إلى الرد»، لكنه طلب منهم إرسال الرسالة إلى ترامب وإخباره «كيف يمكن أن يؤدي تحريضه إلى إلحاق المزيد من الأذى بالناس، والتسبب في مزيد من المشاكل القانونية».



وأنهت الخدمة السرية تحقيقها الذي استمر 11 يوما في العثور على المخدرات في البيت الأبيض دون تحديد أي موظف أو زائر متهم بالجريمة.



وأثار التحقيق غير المثمر غضب قادة الكونغرس من عدم العثور على الجاني في أحد أكثر المباني أمانا في العالم، وهو أمر أحبط الجمهوريين.



وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي للصحافيين: «كيف يمكن في البيت الأبيض الآمن على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع العثور على الكوكايين، ومع ذلك أغلقوا التحقيق».



وأعلنت الخدمة السرية في بيان أن التحقيق انتهى «بسبب نقص الأدلة المادية».















صورة خبر ( محامي عائلة بايدن)















