يعقوب العوضي



تنطلق استعدادات فريق كرة اليد الأول بنادي الكويت على صالة النادي اليوم تحضيرا لمنافسات البطولة العربية لكرة اليد المقررة في الدمام 16 أغسطس المقبل، ويقود التدريبات المدرب البرازيلي أوليفيرا والمدير الفني هيثم الرشيدي.



وتقام قرعة البطولة 20 الجاري في الدمام، حيث ستوزع الفرق على مجموعتين، ويتطلع الكويت إلى حصد اللقب والتأهل إلى بطولة «سوبر غلوب» للمرة الثانية تواليا.



في هذا الإطار، أكد مدير اللعبة بنادي الكويت سامح الهاجري، أن الجهازين الإداري والفني يعملان على تعزيز الفريق بدنيا وفنيا وذهنيا لحصد اللقب العربي الأول للأبيض تاريخيا. ونعمل جميعا في سبيل نجاح المشاركة في البطولة وتقديم مستوى يليق بسمعة كرة اليد الكويتية، وسندعم صفوف الفريق بمحترف ثالث.



يذكر أن الكويت قد شارك في بطولة «سوبر جلوب» للمرة الأولى الموسم الماضي بعد فوزه بلقب البطولة الآسيوية لكن جانبه التوفيق في اجتياز دور المجموعات.