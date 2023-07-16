دعا المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي إلى جمعية عمومية غير عادية للمجلس تقام عبر الإنترنت في 15 أغسطس المقبل. وعقد المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي اجتماعه الـ 81 عبر الإنترنت أول من امس برئاسة الشيخ د.طلال الفهد الرئيس الجديد للمجلس، وقرر بالإجماع الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للمجلس عبر تقنية الاتصال المرئي. إلى ذلك، ينظم المجلس الأولمبي الآسيوي في 27 يوليو الجاري ندوة عبر الإنترنت حول منع التلاعب بالمسابقات، وذلك ضمن الاستعدادات لدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 المقررة في هانغتشو بالصين من 23 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبلين. وتقام الندوة بالاشتراك مع وحدة منع التلاعب بنتائج المسابقات في الحركة الأولمبية.