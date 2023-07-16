أحرز لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى عيسى الزنكوي ميدالية فضية في منافسات البطولة الآسيوية للعبة المتواصلة حاليا بالعاصمة التايلندية بانكوك، رافعا رصيد الكويت في البطولة الى ميداليتين، واحدة فضية وأخرى برونزية.



وقال أمين سر الاتحاد الكويتي للعبة حسين دشتي، إن فوز البطل الزنكوي جاء إثر احرازه المركز الثاني بمنافسات رمي القرص بعد تحقيقه مسافة 60.23 مترا في إنجاز مميز للبطل الكويتي بهذه البطولة الكبيرة. وأضاف دشتي أن هذه الميدالية للمنتخب تأتي بعد فوز مهم للاعب يعقوب اليوحة الذي حقق ميدالية برونزية أولى لأزرق ألعاب القوى بعد حلوله ثالثا في نهائي سباق 110 أمتار حواجز قبل يومين، مشيدا بإنجاز اللاعبين الزنكوي واليوحة بالبطولة. وذكر أن الآمال بتحقيق المزيد من الميداليات في البطولة التي تختتم اليوم مازالت موجودة في ظل مشاركة منتظرة للاعب المنتخب ابراهيم الظفيري بنهائيات سباق 800 متر عدو، متمنيا التوفيق له لإحراز ميدالية ثالثة للكويت.