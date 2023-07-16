أضاف نجوم هوليوود الكبار زخما للإضراب التاريخي للممثلين والكتاب الذين نظموا تجمعات أمام استوديوهات لوس أنجيليس واحتلوا الأرصفة، فيما انصب جزء كبير من غضب المحتجين على رئيس «ديزني» بوب آيغر.



وأمام مقار «نتفليكس» و«وارنر» و«باراماونت» وغيرها من الاستوديوهات، انضم مئات الممثلين إلى صفوف كتاب السيناريو للأعمال التلفزيونية والسينمائية الذين يشغلون منذ أكثر من شهرين الأرصفة المزنرة بأشجار النخيل. ويشكل انضمام الممثلين إلى المعركة التي بدأها كتاب السيناريو ما يشبه «مكبر صوت» للقضية التي يدافع عنها أصحاب النصوص. وسبق لميريل ستريب وكولين فاريل وبن ستيلر وجنيفر لورانس، أن أعربوا في الأسابيع الأخيرة عن تأييدهم الإضراب، ومن شأن حضور نجوم من هذا العيار للمشاركة في الاعتصامات أمام الاستوديوهات في الأيام المقبلة، أن يضفي على التحرك حجما مختلفا كليا. وكان بين المعتصمين في لوس أنجيليس وجوه مألوفة مثل أليسون جاني بطلة فيلم «ذي وست وينغ» وماندي مور («ذيس إز آس») وبن شوارتز («سونيك ذي هيدجهوغ»).