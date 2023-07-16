تبحث المكسيك عن تعزيز رقمها القياسي بلقب تاسع في كأس كونكاكاف الذهبية في كرة القدم، عندما تلاقي بنما في الـ 2:30 من فجر الإثنين في المباراة النهائية على ستاد سوفاي في لوس أنجيليس.



وسيحمل الفوز طعما لذيذا لمدرب المكسيك الموقت خايمي «جيمي» لوسانو، بديل الأرجنتيني المقال دييغو كوكا بعد مشوار مخيب في دوري الأمم. خسرت المكسيك في نصف نهائي الشهر الماضي أمام الولايات المتحدة 0-3 في لاس فيغاس، بعد تقديمها واحدا من أسوأ المستويات أمام الغريمة القارية.



رغم فوزها على بنما في مباراة تحديد المركز الثالث، لم يكن ذلك مقنعا لرئيس الاتحاد المحلي كارلوس رودريغيس الذي أقال كوكا اليوم التالي.



اختير لوسانو لسد الفراغ في الكأس الذهبية، مع فريق لم يكن مرشحا للمنافسة وأقل مكانة من تشكيلة دوري الأمم. بيد أن الأداء الجيد لـ «إل تري» في الكأس الذهبية دفع المحللين للمطالبة بالإبقاء على لوسانو مدربا أصيلا.



قال لوسانو بعد الفوز اللافت على جامايكا 3-0 في نصف نهائي لاس فيغاس «جئت لأحرز لقب الكأس الذهبية، وهذا هو الشيء الوحيد في بالي».



تجنب ابن الرابعة والأربعين ولاعب أونام بوماس السابق أسئلة حول مستقبله، رغم تحقيق 4 انتصارات في خمس مباريات في البطولة الحالية «نتقدم خطوة بخطوة، والآن تأتي المباراة الأهم. سنقدم كل شيء لنعود مع الكأس».



تابع «لقد استمتعت كثيرا. أنا ممتن حقا لهذه الفرصة، للتواجد مع المنتخب الوطني ولاعبيه».



على الأقل سيكون مرشحا جديا لتولي تدريب فريق تدنت معنوياته بعد دوري الأمم وتحول راهنا إلى تشكيلة تضج بالإيجابيات.



وأشاد عدة لاعبين بمقاربة لوسانو وهتفت الجماهير باسمه خلال الدورة.



لكن كرة القدم المكسيكية متقلبة، وهذا المزاج قد ينقلب رأسا على عقب حال الخسارة ضد بنما الحالمة بإحراز لقبها الأول في المسابقة، في ثالث ظهور لها في النهائي.



صحيح إن بنما لا تقارن بسجل المكسيك القاري، إلا أنها فرضت نفسها قوة صاعدة في كونكاكاف، بقيادة المدرب الدنماركي-الإسباني توماس كريستيانسن. أفسدت فرحة الولايات المتحدة في نصف النهائي، بفوزها عليها بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1. في آخر مواجهتين في النهائي خسرت بنما بركلات الترجيح أمام الولايات المتحدة في 2005 ثم 0-1 في 2013.



وبحال تتويج بنما سيكون الأول لمنتخب من خارج أميركا الشمالية.



وتملك المكسيك بجعبتها ثمانية ألقاب، مقابل سبعة للولايات المتحدة ولقب يتيم لكندا في 2000.