سيواصل لاعب الوسط التشيلي المخضرم أرتورو فيدال مشواره الاحترافي مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، عقب فسخ عقده مع مواطن الأخير فلامنغو.



وقال اللاعب البالغ 36 عاما في بيان للنادي صاحب المركز الحادي عشر في الدوري البرازيلي «أحرزت الكثير (من الألقاب)، لكن أحلامي لا تزال كبيرة. أريد مواصلة تحقيق الفوز حتى اعتزالي». ويمتد عقد لاعب وسط برشلونة، بايرن ميونيخ ويوفنتوس وإنتر سابقا، حتى نهاية الموسم الذي يختتم في ديسمبر.



وكان فلامنغو أعلن عن فسخ العقد الذي يربطه بفيدال حتى نهاية السنة.



وانضم صاحب تسريحات الشعر الغريبة إلى فلامنغو في يوليو 2022، بعد 15 موسما مع أبرز الأندية الأوروبية.