أكمل مرسيليا الفرنسي تعاقده مع المدافع البرازيلي رينان لودي من أتلتيكو مدريد، بحسب ما أعلن النادي الجنوبي.



ويعد الظهير الأيسر البالغ 25 عاما ثاني لاعب يستقدمه مرسيليا في الفترة الصيفية، بعد لاعب الوسط جوفري كوندوغبيا القادم من أتلتيكو مدريد أيضا.



من جهته، تعاقد نادي موناكو مع الحارس السويسري فيليب كون لخمس سنوات قادما من سالزبورغ بطل النمسا، بحسب ما أعلن على موقعه الرسمي.



واختير الدولي السويسري المولود في ألمانيا أفضل حارس في الدوري النمسوي الموسم الماضي.



تقدر قيمة انتقاله بـ 8 ملايين يورو، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس.



وسيخلف الألماني ألكسندر نوبل المعار من بايرن ميونيخ، والذي لم يكن أداؤه مرضيا في الموسمين الماضيين.