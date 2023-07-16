القاهرة - ناهد إمام



قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم وجار تنفيذ نحو 1.4 مليون وحدة سكنية (الانتهاء من تنفيذ أكثر من مليون و50 ألف وحدة - جار تنفيذ نحو 350 ألف وحدة) بمشروعات الإسكان المتنوعة، بالمدن الجديدة، بتكلفة إجمالية 607 مليارات جنيه.



وأوضح الوزير بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة امس، أن الحصة الأكبر من الوحدات كانت من نصيب برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 630 ألف وحدة سكنية بالبرنامج، ويجري تنفيذ نحو 230 ألف وحدة أخرى، بتكلفة إجمالية 193 مليار جنيه، بينما احتل محور الوحدات السكنية البديلة لقاطني المناطق العشوائية التي تم تطويرها المرتبة الثانية في عدد الوحدات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 260 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ نحو 54 ألف وحدة أخرى، بتكلفة إجمالية 67.9 مليار جنيه، في حين توزعت باقي الوحدات على مشروعات الإسكان المتوسط (سكن مصر - دار مصر)، والإسكان المتميز (جنة - الفيلات)، وذلك من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين في الحصول على الوحدة السكنية الملائمة لهم.



واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة في مجالات الإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والمشروعات الخدمية، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وغيرها من المجالات التنموية، والتي تم تنفيذها خلال 9 سنوات في الفترة من 2014، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، حتى الآن، مؤكدا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكد وزير الإسكان أن الوزارة عملت على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة، وكذا إتاحة الوحدات الفاخرة لذوي الدخل الأعلى، بما يلبي طلبات جميع شرائح المجتمع، هذا بخلاف الوحدات السكنية البديلة التي تم تنفيذها لتسكين قاطني المناطق غير الآمنة.



وفيما يتعلق بمشروعات المرافق والخدمات والطرق بالمدن الجديدة، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وجار تنفيذ 226 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة تزيد على 94 مليار جنيه، و1516 مشروعا خدميا، تغطي جميع الخدمات التي يحتاج إليها سكان المدن الجديدة، بتكلفة إجمالية تزيد على 17.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 18216 كم طرق، و136 كوبري، و20 نفقا للسيارات، و42 نفقا وكوبري للمشاة.