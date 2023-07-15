‏صدر بيان عن وزارة الداخلية جاء فيه:

بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء إلى أحد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة.

‏تؤكد الوزارة انه تمت احالة الواقعة الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية، ‏وإن وزارة الداخلية لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.

‏وتؤكد وزارة الداخلية محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

‏ وتهيب الوزارة بالجميع لعدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة.