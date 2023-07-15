صدر بيان عن وزارة الداخلية جاء فيه:
بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء إلى أحد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة.
تؤكد الوزارة انه تمت احالة الواقعة الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية، وإن وزارة الداخلية لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.
وتؤكد وزارة الداخلية محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتهيب الوزارة بالجميع لعدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة.