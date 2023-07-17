استقبل نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان صباح أمس، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، وحضر اللقاء سفير جمهورية تونس لدى الكويت السفير الهاشمي عجيلي، وسفيرنا لدى الجمهورية التونسية منصور خالد العمر.



وفي بداية اللقاء، رحب الجوعان بالوزير الضيف، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى سعي الغرفة الى تعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع أصحاب الأعمال التونسيين، وذلك من خلال تنظيم اللقاءات الثنائية وإقامة المعارض.



وكذلك تزويد الغرفة بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، ليتم نشرها على المهتمين من قطاع الأعمال الكويتي. وأكد الجوعان أن المرحلة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهود في التواصل بين القطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين، وان الغرفة على أتم الاستعداد لترتيب اللقاءات الثنائية لأي وفد اقتصادي تونسي يزور الكويت.



من جانبه، أعرب الوزير عن شكره للغرفة على حسن الاستقبال، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين الكويت وتونس، مبينا أن الاستثمارات الكويتية متواجدة منذ عقود في تونس وكان لها دور سباق في الاقتصاد التونسي.



وأكد ضرورة العمل على فتح آفاق اقتصادية جديدة، والاستفادة من تبادل الخبرات والتعرف على أهم الفرص الاستثمارية في تونس، وتبادل الزيارات لأصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين خلال الفترة القادمة، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الزيارات في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إنشاء شراكات تجارية واستثمارية بجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وفي نهاية اللقاء، أعرب الوزير عن خالص امتنانه وتقديره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها، وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال.