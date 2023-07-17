خديجة حمودة



أعلنت وزارة الداخلية امس عن قبول دفعة جديدة من الطلبة بأكاديمية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية او ما يعادلها وحملة المؤهلات الجامعية.



وقال اللواء د.هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحافي عقده بمقر الأكاديمية ان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة من الطلبة بكلية الشرطة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقبول بالنسبة لطلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية بلغ 65% للعام الحالي أو السابق وكذلك للحاصلين على ليسانس الحقوق، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث بحد أدنى تقدير مقبول، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجا في قطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد علي الأقل عدا تخصص الطب البشري.



وكشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة مؤتمر صحافي عقده بمقر الأكاديمية - كل التفاصيل والشروط الخاصة بالقبول ومواعيد التقديم، مشيرا الى أنه سيتم فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة في العام الماضي (2022) والحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق (ذكور وإناث) وبكالوريوس التربية الرياضية (إناث) والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس ـ ليسانس ـ ماجستير ـ دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة للعام السابق 2022 وبالنسب للطب البشري للعامين السابقين 2021 ـ 2022 سيكون التقديم ابتداء من يوم الثلاثاء 18 يوليو الجاري حتى الخميس 10 أغسطس المقبل.



وبالنسبة لحاملي شهادة الثانوية 2023، وطلبة الدور الثاني، وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لهذا العام، وكذلك للحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة وشهادة الليسانس في الحقوق «ذكور وإناث»، وبكالوريوس تربية رياضية «إناث» لهذا العام 2023 سيتم فتح باب القبول لهم بدءا من الثلاثاء أول أغسطس المقبل و14سبتمبر المقبل، ولمدة 45 يوما مع مراعاة قيام وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، بتقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، على أن يكون التقديم للالتحاق للجميع من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت.



وفيما يتعلق بشروط الالتحاق، بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، أوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أنه لابد أن يكون مصري الجنسية ومن أبويين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، بالاضافة الى ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، والا يكون الطالب او اقاربه علي قوائم الارهابيين وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.