أعلن ايندهوفن، المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم امس، رحيل لاعب الوسط الهولندي تشافي سيمونز ليكمل انتقاله إلى باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي.



وانتقل سيمونز، أحد أبناء أكاديمية برشلونة، إلى الفريق الهولندي العام الماضي بعقد يمتد لخمس سنوات بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان.



وغادر سيمونز إسبانيا لينضم إلى فريق العاصمة الفرنسية في 2019 قبل أن يشارك للمرة الأولى كلاعب محترف في 2021، وفاز بالدوري وكأس فرنسا.



وقال ايندهوفن في بيان «يغادر تشافي سيمونز فورا معسكر التدريب ليكمل انتقاله إلى باريس سان جرمان».



وساعد اللاعب ايندهوفن على إنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري بعدما سجل 19 هدفا ولعب ثماني تمريرات حاسمة في 34 مباراة.



وأضاف البيان أن اللاعب البالغ عمره 20 عاما «انضم الى إيندهوفن العام الماضي وأصبح لاعبا مهما في فريق المدرب السابق رود فان نيستلروي».