أعلن عميد القبول والتسجيل بالهيئــــة العامة للتعليم التطبيقي والتدريـــب د.فـــوزي الدوخي أمــس عن طرح خمسة تخصصات علمية جديدة في العام الدراسي 2023/2024 وإعادة فتح تخصص اللغة الانجليزية للمرحلة المتوسطة والذي كان مغلقا في السنوات السابقة.



وقال الدوخي لـ «كونا» إن نسب التخصصات لهذا العام لم تتغير عن العام الماضي اذ تتراوح بين 55 و80% في قطاع الكليات في حين تتراوح النسب بين 50 و60% في قطاع المعاهد والدورات التدريبية لحاملي شهادة الثانوية، داعيا الراغبين بدراسة تخصص اللغة الانجليزية الى التقدم بالتسجيل بهذا التخصص بعد إعادة فتحه مرة أخرى كونه من التخصصات المرغوبة في سوق العمل.



وبين ان كلية الدراسات التكنولوجية طرحت للمرة الاولى تخصص الاحصاء التطبيقي بعد اجراء دراسات عن احتياجات ومتطلبات سوق العمل، داعيا الطلبة الراغبين الى التقدم لهذا التخصص ومعرفة المجالات الوظيفية المتاحة لهم بعد التخرج.



وذكر أنه في قطاع الدورات التدريبية تم استحداث تخصصين جديدين هما البيطرة والزراعة التجميلية، اضافة الى استحداث تخصصين في كلية العلوم الصحية هما فني صحة الفم والأسنان وفني عيادة طب أسنان.



كما افتتحت الهيئة أمس جناحها الارشادي في مجمع الأفنيوز لتعريف خريجي الثانوية العامة بمتطلبات الالتحاق بالهيئة والتخصصات المناسبة لهم ويستمر حتى 23 يوليو الجاري من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء.



وأشاد مدير عام الهيئة د.حسن الفجام في كلمة له على هامش جولته في الجناح بالحضور الطلابي ومدى رغبتهم بالتعرف على التخصصات العلمية والفنية المطروحة بالهيئة، معربا عن شكره لإدارة مجمع الأفنيوز على اتاحة الفرصة لتنظيم هذا الجناح للوصول الى اكبر شريحة من الطلبة.



من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية للهيئة سهام العنزي في كلمة مماثلة إن الهيئة تهدف من خلال افتتاح هذا الجناح الى الرد على استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم بخصوص التقديم لكليات ومعاهد الهيئة للعام الدراسي 2023/2024، مؤكدة حرص الهيئة على تحقيق التنمية والتطوير ورفع الجودة التعليمية.