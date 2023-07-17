يقدم المخرج طارق العريان لأول مرة ماستر كلاس لتعليم صناعة الفيلم السينمائي على طريقته الخاصة، ويقوم بتعريف أهم أساسيات ومبادئ الإخراج مع استعراض نماذج حية من أهم أعماله وتحليلها من وجهة نظر إخراجية. وتستمر الورشة من يوم 23 حتى 27 الجاري. ونشر العريان على صفحته الرسمية على انستغرام تفاصيل الاشتراك بالماستر كلاس الخاص به.



من جهة أخرى، يستعد المخرج طارق العريان لتصوير فيلم «ولاد رزق 3»، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الشهر المقبل، وسوف ينضم لنجوم الفيلم في الجزء الجديد النجم آسر ياسين وعدد من النجوم ضيوف الشرف اضافة الى أبطال الفيلم: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، وسيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، وأحمد داود.