أحمد الفضلي



يواصل طاقم عمل المسلسل الكوميدي الاجتماعي «أمر إخلاء» استعداداتهم لتنفيذ النسخة الثالثة للمسلسل الذي حققت النسخة الماضية منه نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة جيدة في الكويت ودول الخليج بعد عرض المسلسل في القنوات المحلية والخليجية وعدد من المنصات الالكترونية.



من جانبه، أعرب المنتج عبدالله عبدالرضا منتج المسلسل عن بالغ سعادته بالبدء بالتحضير لتصوير نسخة جديدة من بعد التواصل مع فريق العمل والتأكد من جاهزيتهم ورغبتهم في تصوير نسخة جديدة للمسلسل تكون امتدادا لنجاح النسختين الأولى والثانية.



وعن فريق العمل واختلافه عن النسخة الأخيرة، أفاد عبدالرضا من خلال حديثه لـ «الأنباء» بأنه تواصل في البداية مع الكاتبة مريم الهاجري لتجهيز نص خاص بالنسخة الثالثة للعمل، وبالفعل تم انجاز النص وبعدها تم التواصل مع المخرج عبدالرحمن السلمان الذي اعلن رغبته في تنفيذ النسخة الجديدة، الأمر الذي دفعه للتواصل مع أغلب أبطال النسخة الأولى وأغلبهم أعلن رغبته في المشاركة، موضحا أن النجاح الذي حققته النسخة الأولى للمسلسل شكل دافعا كبيرا لأغلب الفنانين في المشاركة بالنسخة الثالثة التي من المتوقع أن يبدأ تصويرها في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بالفنانين المشاركين في المسلسل وبقية فريق العمل.



وفيما يتعلق بتغير بعض الأسماء الخاصة بفنانين شاركوا في الجزء الثاني للمسلسل، ذكر عبدالرضا أن هناك أسماء كانت حاضرة في النسخة الثانية، ولم يكن لها حضور في النسخة الاولى لن تكون حاضرة في الجزء الثالث للعمل، حيث سيتم اعتماد الأسماء التي جسدت أدوار البطولة في النسخة الاولى، مشيرا الى أن توقيت العرض سيكون حتى الآن في الفترة الموسمية ولن يعرض في شهر رمضان، هذا الأمر سبق ان حدث في النسختين الاولى والثانية لكن الأمر متروك للقنوات التي ستتكفل بعرض العمل.



وعن إمكانية تغيير الاطار العام للمسلسل، قال عبدالرضا: لن يتغير الشكل العام للعمل حيث سيقدم بطريقة اجتماعية كوميدية بسيطة بعيدة عن التصنع، حيث كان لعفوية العمل دور كبير في النجاح الذي تحقق في النسختين الأولى والثانية، فأغلب الجمهور أعجب بعفوية وتلقائية العمل، حيث كانت الأحداث تجذب المشاهدين بعفويتها وبساطتها.



والجدير بالذكر أن النسختين الاولى والثانية للمسلسل شهدتا مشاركة عدة أسماء من الكويت وخارجها، أبرزهم الفنان عبدالله التركماني وفوز الشطي والفنانة العمانية غادة الزدجالي، العراقية ميس كمر ويوسف البلوشي والبحرينية في الشرقاوي وضاري عبدالرضا.