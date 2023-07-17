4213 كويتياً تزوجوا من مواطنات و1041 تزوجوا من غير كويتيات و295 كويتية تزوجن من غير كويتي

362 مراجعة لزوجين كويتيين و61 لكويتي وغير كويتية و41 مراجعة لمواطنة متزوجة من غير كويتي

17264 قضية سجلتها النيابة العامة خلال الأشهر الـ 6 الماضية منها 3422 قضايا جنايات و4030 جنح بيئة و1216 قضية عنف أسري و16 قضية أمن دولة

290.111 إعلاناً إلكترونياً بمختلف المحاكم في 6 أشهر

أكثر من 30 مليون دينار حصّلتها الإدارة العامة للتنفيذ الإلكتروني

طلاق 2450 مواطناً لكويتيات و497 طلقوا غير كويتية

أسامة أبوالسعود



أصدرت وزارة العدل كل الإحصائيات نصف السنوية عن أعمالها خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 30/6/2023.



وقد شملت الإحصائيات، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، القضايا المسجلة بالمحكمة الكلية خلال تلك الفترة سواء القضايا العادية أو قضايا الأسرة، وكذلك الاحصائيات الخاصة بمحكمة الاستئناف واستئناف الأسرة وكذلك احصائية محكمة التمييز، وأوامر الأداء الكلية والجزئية، وكذلك القضايا المسجلة أمام النيابة العامة والقضايا الجزائية الجديدة سواء الجنايات أو الجنح أو الشكاوى.



وقد بلغت القضايا المسجلة بالنيابة العامة خلال الأشهر الـ 6 الماضية 17264 قضية منها 3422 قضايا جنايات و4030 جنح بيئة و1216 قضية عنف أسري و16 قضية أمن دولة.



وقد شملت الإحصائيات أيضا المبالغ المحصلة عن طريق بوابة العدل الإلكترونية ـ الإدارة العامة للتنفيذ سواء للنفقات أو الإيجارات أو منع السفر أو السداد الجزئي، وكذلك إحصائية المواقع التابعة لوزارة العدل، والتي فاقت 30 مليون دينار.



وقد تضمنت الإحصائيات التي أصدرتها الوزارة أعداد الصحف الإلكترونية المقيدة من خلال موقع الوزارة، وإحصائية الزواج والطلاق، وكذلك أعداد المعاملات التي أنجزتها مراكز الخدمة التابعة للوزارة سواء خلال الفترة الصباحية أو خلال الفترة المسائية.



وتشير تلك الاحصائيات، إلى ان الكويت شهدت خلال الأشهر الـ 6 الماضية 6759 حالة زواج و3919 طلاق خلال النصف الأول من هذا العام.



كما تشير الاحصائيات إلى ان 4213 كويتيا تزوجوا من مواطنات كويتيات و1041 تزوجوا من غير كويتيات و295 كويتية تزوجن من غير كويتي خلال الأشهر الـ 6 الماضية.



كما تضمن الاحصائيات عدد حالات الطلاق والتي بلغت 2450 مواطنا طلقوا زوجاتهم الكويتية خلال 6 اشهر و497 مواطنا طلقوا زوجاتهم غير الكويتية وكذلك 270 مواطنة تطلقن من أزواج غير كويتيين. وبلغت حالات المراجعة الزوجية عدد 362 مراجعة لزوجين كويتيين خلال الأشهر الـ 6 الماضية و61 مراجعة لزوج كويتي وزوجة غير كويتية و41 مراجعة لزوجة كويتية من زوج غير كويتي خلال الأشهر الـ 6 الماضية.



وشملت الإحصائيات انجازات الوزارة فيما يخص الإعلان الإلكتروني، والتي فاقت 290.111 إعلانا إلكترونيا بمختلف المحاكم خلال الأشهر الـ 6 الماضية، وهي جهود كبيرة تحسب لوزارة العدل.



وتعكس هذه الإحصائيات الجهود التي تبذلها الوزارة في تقديم خدماتها لجمهور المراجعين، كما تعكس كذلك حرص الوزارة على تطوير خدماتها الإلكترونية بما يساعد على تيسير وتبسيط الإجراءات.