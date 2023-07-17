بداح العنزي



أوصت لجنة الشؤون البيئية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.علياء الفارسي الاقتراح المقدم من الأعضاء م.عبداللطيف الدعي، م.شريفة الشلفان، م.منيرة الأمير، وفهد العبدالجادر بشأن تصميم الهوية البصرية للمجلس البلدي وتكليف ادارة العلاقات العامة باتخاذ اللازم.



وقالت م.الفارسي إن اللجنة أحالت الاقتراح المقدم من الأعضاء م.اسماعيل بهبهاني، م.عبداللطيف الدعي، م.علياء الفارسي، م.فرح الرومي، م.منيرة الأمير، وم.شريفة الشلفان بشأن تحديد فاصل زراعي بين الطرق السريعة والرئيسية والمناطق المجاورة لها الى الجهاز التنفيذي لاستعجال رد الهيئة العامة للزراعة. ووافقت على الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي، بشأن نظافة مدينة الكويت (محافظة العاصمة) والاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي، بشأن استبدال الأكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية بأكياس صديقة للبيئة.



وأضافت م.الفارسي: تمت الموافقة على المقترح المقدم بضم عمال النظافة الى هيكل البلدية بحيث يتم توظيفهم تحت إدارة مدير النظافة وإشغالات الطرق بالهيكل التنظيمي الخاص بالبلدية وذلك لمدينة الكويت بحيث يتم تحديد المنطقة من خلال مدير عام البلدية.



٭ عدم التجديد لعقود النظافة الخاصة بمدينة الكويت بمحافظة العاصمة بعد انتهائها.



٭ تمييز زي عمال النظافة التابعين لبلدية الكويت والمسؤولين عن نظافة مدينة الكويت بمحافظة العاصمة عن العقود الخاصة الأخرى باللباس باللون الأزرق الفاتح مع شعار البلدية.



٭ توفير جميع الآليات والأدوات الحديثة الخاصة بعمليات الفرز والتنظيف.



٭ تأهيل عمال النظافة بمدينة الكويت بأساليب النظافة الحديثة وإدارة النفايات البلدية الصلبة.



٭ تعديل المادة رقم 2 بلائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة بما يتناسب مع قرار المجلس البلدي باستخدام اكياس صديقة للبيئة بعد تحديد لائحتها الفنية من اللجنة المختصة في هيئة الصناعة بعضوية الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة وصدور قرار من مدير عام البلدية بذلك.



علما بأنه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للصناعة لإعداد لائحة فنية خاصة بالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، تضم في عضويتها الجهات المعنية التالية:



(الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة للبيئة - بلدية الكويت - معهد الكويت للأبحاث العلمية - جامعة الكويت - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية - اتحاد الصناعات الكويتية - غرفة التجارة - وزارة التجارة والصناعة).