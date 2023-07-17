اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على قرار المجلس البلدي المتضمن إعادة تنظيم عدد من القسائم بالجابرية.



وقال الشعلة في كتابه الى رئيس المجلس البلدي:



نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم ( 1/2023 د2 ) لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 12/6/2023، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرار التالي فإننا نعترض عليه:



٭ القرار رقم (م ب/ ل ح 8/ 01/ 2023 د2) صفحة 12 بشأن الموافقة على الطلب المقدم من اصحاب العلاقة اعادة تنظيم قسائمهم الكائنة بمنطقة الجابرية قطعة رقم 8 الموصوفين بالوثيقة رقم 24498 المؤرخة في 15/11/1995 بأرقام (22 أ + 22 ب) و(23أ + 23 ب) و338 من المخطط (م/ 27497) ورقم 337 الموصوفة بالوثيقة رقم 19297 المؤرخة في 9/10/2007 من المخطط (م/ 33960) والبالغة مساحتها الإجمالية 3481م2 ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون مترا مربعا إلى ثماني قسائم تنظيمية بنفس المساحة الإجمالية بعد ضم مساحة الدولة البالغ مساحتها 7x12م = 84م2 أربعة وثمانون مترا مربعا المجاورة للقسيمة رقم 338 للقسائم آنفة الذكر وتعويض الدولة بنفس المساحة شريطة:



1 - الالتزام بما جاء بردود وزارات الخدمات ذات الصلة.



2 - تحمل الملاك كل التكاليف المالية الخاصة بتنفيذ أعمال الخدمات.