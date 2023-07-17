أصدر المرصد الوطني الصيني أمس إنذارا باللون الأصفر لمواجهة إعصار تاليم، وهو الإعصار الرابع هذا العام، والذي من المتوقع أن يتسبب في عواصف وأمطار غزيرة في بعض المناطق الساحلية الجنوبية للبلاد. وفي بيان، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الإعصار الذي شوهد على بعد حوالي 660 كم جنوب شرقي مدينة تشانغيانغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين صباح أمس، سيتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة حوالي 15 كم/الساعة مع كثافة متزايدة، مترافقا مع أمطار غزيرة على قوانغدونغ وهاينان وفوجيان وجيانغشي وتايوان ويتوقع ان تستمر حتى مساء اليوم.



ونصح المركز المناطق المذكورة أعلاه بإجراء الاستعدادات الطارئة للإعصار واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الكوارث الجيولوجية المحتملة، بينما نصحت السفن والقوارب بالاحتماء في الموانئ.