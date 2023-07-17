شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في ملتقى ومعرض «صناع المستقبل» الذي نظمته جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية للخريجين من داخل الكويت وخارجها. وتأتي مشاركة «بيتك» في المعرض الذي افتتحه مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي تعزيزا لإستراتيجيته الهادفة لدعم الطاقات الشبابية والطلابية، وتحقيقــا للمسؤوليـــة الاجتماعية نحــو رعاية الطلبة والنهوض بالتعليم والشباب.



كما أن «بيتك» يحرص دائما على المشاركة في معارض الفرص الدراسية، لدعم الشباب والمساهمة في تحقيق أهدافهم، وإيجاد سبل تفتح الآفاق نحو مزيد من النجاح والإبداع والتطور العلمي، وتحفيز الشباب على المضي قدما والتخطيط المستقبلي الناجح.



وشهد جناح «بيتك» خلال فترة المعرض تواجد فريق من الموظفين للرد على جميع الاستفسارات واستقبال طلبات التوظيف. و«بيتك» دائما ما يبحث عن الكفاءات من المؤهلين لسوق العمل، حيث استقطب خلال الأعوام الأخيرة المئات من الشباب الكويتيين من خريجي المعاهد والجامعات.



ويمنح «بيتك» الكويتيين الفرصة لشغل مناصب قيادية وتكوين قدرات وخبرات متميزة بمختلف القطاعات، كما أن العمل في «بيتك» يشمل مجالات اقتصادية متعددة، ويمثل قيمة مهنية كبيرة للموظفين الشباب، ويسهم في تطوير قدرات القياديين.



يذكر أن مشاركة «بيتك» في المعرض تأتي في إطار اهتمامه بالعنصر البشري والتركيز على فئة الشباب من الخريجين، حيث يشارك «بيتك» سنويا في معارض الفرص الوظيفية الذي تنظمه الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى المعاهد والكليات.