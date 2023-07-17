أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا) صالح السلمي، أن الشركة قامت بالتزامن مع الشركات الزميلة وذات الصلة بإعداد خطة هيكلة لإعادتها إلى الربحية مرة أخرى من خلال محاولة إنهاء ديونها القديمة والمقروءة في ميزانية الشركة، ومحاولة إعادة هيكلتها ما أمكن من ذلك.



وأوضح السلمي في بيان صحافي، أن الشركة قامت بطرح تحويل الديون لدى بعض الجهات إلى رأسمال (رسملة الدين)، حيث يقوم مجلس الإدارة بالخطوات اللازمة لتحقيق ذلك. ومن ناحية أخرى تكللت جهود الشركة بالنجاح في تسوية دين البنك الوحيد في ميزانية الشركة وهو بنك الكويت الوطني، والذي حققت من خلاله الشركة أرباحا قدرت بـ 4.86 ملايين دينار.



كما أشاد بما قامت به الشركة الزميلة، إيفا للفنادق والمنتجعات، في هذا الشأن ومن خلال شراكاتها المتميزة في الامارات، في النخلة دبي ومن خلال مشاريعها هناك، والتي أفصحت عنها بتاريخ 16/7/2023، والتي ستظهر في ميزانية الربع الثالث وستكون حصة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة 5.27 ملايين دينار، والتي سوف تدرج في ميزانية شركة الاستشارات المالية في الربع الثالث من هذه السنة، بالإضافة الى ما تم تحقيقه من تسوية بنك الكويت الوطني ليصبح مجموع أرباح الشركة من عمليات الهيكلة 10.13 ملايين دينار.