يعقوب العوضي



قدم رئيس اتحاد الكرة الطائرة العربي والكويتي د.عبدالهادي الشبيب استقالته من الاتحادين مساء أول من أمس رسميا. وذكر الشبيب في كتاب استقالته: «تأتي هذه الخطوة نتيجة لعدم الانسجام والتناغم بين أعضاء مجلس الإدارة التي من شأنها أن تعطل تحقيق مصلحة وأهداف رياضة الكرة الطائرة الكويتية والمنتسبين لها». وشكر الشبيب جميع من سانده خلال فترة توليه منصبه، متمنيا التوفيق والسداد لأعضاء مجلس الإدارة في إيجاد الحلول الناجعة للنهوض باللعبة على مختلف المستويات المحلية والدولية.



فيما علل الشبيب استقالته من رئاسة الاتحاد العربي قائلا: تأتي هذه الخطوة نتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدتها الاتحادات العربية والانشقاق الواضح بينها، وبعد تفكير شامل وتقييم دقيق للوضع الراهن ارتأيت أنه في مصلحة الاتحاد العربي والرياضة العربية أن أتقدم باستقالتي، وهدفي إنهاء الانشقاق في الاتحاد العربي والمساهمة في تهدئة الأوضاع وتحقيق التوافق بين الأشقاء.