حقق لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى ابراهيم الظفيري الميدالية الثالثة للكويت في منافسات البطولة الآسيوية لألعاب القوى التي اختتمت أمس في العاصمة التايلندية بانكوك بعد حصوله على البرونزية والمركز الثالث في مسابقة 800 متر عدوا.



وقال أمين سر اتحاد العاب القوى حسين دشتي ان هذا الفوز المهم للاعب الظفيري جاء بعد ان قطع مسافة السباق بزمن قدره دقيقة واحدة و46 ثانية و11 جزءا من الثانية ليرفع رصيد المنتخب بالبطولة لفضية واحدة وميداليتين برونزيتين. وأضاف دشتي ان فوز الظفيري جاء بعد منافسة قوية مع اللاعب القطري عبدالله حيدر الذي توج بذهبية السباق والهندي كومار كرشان الذي نال المركز الثاني والميدالية الفضية، منوها بالمستوى العالي للسباق في هذه البطولة.



وأوضح ان ما حققه ابطال الكويت بهذه البطولة الاهم في القارة يعد أمرا جيدا قياسا بقوة المنتخبات المشاركة فيها.