

عاطف رمضان



وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في اجتماعه برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة على استمرار صرف بدل الإيجار للمواطنين ممن أجروا معاملات تبادل أو تنازل بعد صدور القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021 الذي سمح لهم بالصرف.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي إنه وبناء على قرار مجلس الإدارة وتوجيهات وزير الدولة لشؤون الإسكان تدارس عدد من قطاعات المؤسسة الخطوة بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة للخروج في صيغة نهائية تسمح بعدم إيقاف الصرف عن الفئة المذكورة.



وأشارت إلى أن المشمولين بالقرار الوزاري سمح لهم صرف بدل الايجار من شهر مايو 2021 باعتباره استحقاقا قانونيا بناء على القرار الوزاري، موضحة أن ادارة بدل الإيجار ستقوم باتخاذ اللازم بشأن تنفيذ قرار مجلس الإدارة.