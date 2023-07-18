أعلنت «زين» عن إطلاقها مبادرة مجتمعية مستدامة لإعادة تدوير الكتب والمستندات الورقية المستخدمة، وذلك عبر حاويات مخصصة في 10 مواقع تشمل أفرع «زين» الرئيسية المنتشرة في البلاد ومدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية، بالتعاون مع مصنع Enviroserve لإعادة التدوير الأول من نوعه في الكويت.



وتهدف هذه المبادرة بشكل رئيسي، إلى تعزيز الوعي بمفهوم الاستدامة البيئية وتقديم الحلول الفعالة لتشجيع أفراد المجتمع على تبني السلوكيات البيئية السليمة، وقد تزامن إطلاقها مع انتهاء العام الدراسي مؤخرا، حيث ترمى الأطنان من الكتب والمستندات الورقية في المهملات خلال هذه الفترة، وهو ما دفع الشركة إلى تبني هذه الخطوة في هذا الوقت بالتحديد.



وخصصت «زين» عددا من الحاويات لاستقبال الكتب والمستندات الورقية في 7 من أفرعها الرئيسية المنتشرة في البلاد، وذلك في الفرع الرئيسي بالشويخ، وفرع جمعية الجهراء، وفرع جمعية العدان، وجمعية الفروانية، ومجمع الكوت الجديد، وبرج بيبي بالسالمية، وجمعية مشرف، هذا بالإضافة إلى تنسيقها مع جامعة الكويت لوضع 3 حاويات في مواقع مختلفة داخل مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية.



ولإنجاح هذه المبادرة، قامت «زين» بالتعاون مع مصنع Enviroserve الذي يعتبر الأول من نوعه لإعادة التدوير في الكويت، بحيث يتم جمع الأوراق والمستندات بشكل دوري من أفرع زين وجامعة الكويت وإعادة تدويرها في المصنع، بما يحقق أهداف هذا المشروع ويقلل من آثار تغير المناخ وتخفيض الانبعاثات الكربونية.



وتنظر «زين» إلى القضية البيئية بعين الأهمية لما لها من أثر كبير على حياة الجميع، حيث تسعى رسالة الشركة الاجتماعية إلى تعزيز الوعي البيئي وتعزيز الإدراك بأهمية دور كل فرد في تقليل الاستهلاك وتطبيق الترشيد وإعادة التدوير وغيرها من الممارسات المستدامة التي تسهم في الحد من آثار تغير المناخ.



وفي إحدى مبادراتها المستدامة السابقة، أطلقت «زين» أكياس تسوق معاد تدويرها تم صنعها بشكل مبتكر من إعلانات الشركة الكبيرة في الشوارع، والتي قدمتها لعملائها ليستخدموها لمشترياتهم بدلا من الأكياس البلاستيكية حرصا منها على تعزيز مفهوم التسوق المستدام ونشر الوعي البيئي الإيجابي.



وتلتزم «زين» من خلال إستراتيجيتها للاستدامة ببناء خطط لمواجهة تغير المناخ والإسهام في تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يتناسب مع اتفاقية باريس 2015، وتم تصنيفها بمستوى A- من قبل القائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون Carbon Disclosure Project، وهو انعكاس لنجاحها في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة بالمشروع، كما تعد زين من الشركات القليلة في أسواق المنطقة التي تحمل عضوية في مشروع CDP.



وقامت «زين» بتأسيس العديد من المبادرات عبر شركات مجموعة «زين» للتشجيع على إعادة التدوير داخل المؤسسة وخارجها، منها توزيع الأكياس المستدامة القابلة لإعادة الاستخدام على جميع موظفي الشركة، وتركيب برادات المياه لتقليل استخدام العبوات البلاستيكية.



كما قامت الشركة بتطوير وتطبيق أول عملية شاملة لمراقبة سلسة التوريد في مخازنها من الفئة الثالثة scope 3 inventory process، والتي تتماشى مع متطلبات بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG) المعتمد عالميا، وتسمح هذه العملية للشركة بالكشف والإبلاغ عن انبعاثاتها بشكل دقيق وتساعدها على التعرف على أفضل الفرص لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المتعلقة بعملياتها.



وتستمر «زين» في بحث رؤيتها الاستراتيجية للتصدي لآثار تغير المناخ تحت مظلة استراتيجيتها للاستدامة، فالشركة تعتبرها ركيزة أساسية وضعت لها ثلاثة مجالات رئيسية للتركيز عليها، وهي: استهلاك الطاقة والشبكة، والاستراتيجية والاتصال، وإدارة المخلفات والاقتصاد الدائري. ويعتبر مصنع Enviroserve الأول من نوعه في الكويت، ويأتي بدعم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف بشكل رئيسي إلى معالجة قضية النفايات الإلكترونية، ومساعدة الشركات والمؤسسات والأفراد في المجتمع الكويتي على تقليل بصمتهم البيئية، ويجمع أكثر من 2 طن من النفايات يوميا، ولديه أكثر من 17 عاما من الخبرة في هذا المجال. ­