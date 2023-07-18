أعلنت مديرة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي لدى اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية لسنة 1445هـ، فإن البنوك المحلية ستعطل أعمالها اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري، مع اعتبار يوم الخميس 20 الجاري يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة والجهات الحكومية.



وأضافت العيسى في بيان صحافي، أن البنوك ستباشر أعمالها المعتادة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 يوليو الجاري، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.



وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.