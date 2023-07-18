تسلمت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولا لصالح العملاء تعد من الأكبر حجما في المنطقة، جائزة «أفضل بنك في أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط» من مجلة جلوبال فاينانس والتي كان قد أعلن عنها في ابريل الماضي. وتسلم الجائزة عبدالله الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن مؤخرا.



ولفتت جلوبال فاينانس إلى أن اختيار كامكو إنفست للحصول على هذه الجائزة كان بناء على اتباع نهج متعدد المعايير يتضمن مراجعة حصتها السوقية، وعدد وحجم الصفقات، ومستوى الخدمات والاستشارات المقدمة، والقدرات الهيكلية، وشبكة التوزيع، والجهود المبذولة للتعامل مع ظروف السوق، والابتكار والتسعير، والأداء بعد طرح المنتجات في السوق، بالإضافة إلى السمعة.



وكان فريق أسواق رأس مال الدين قد تولى دور مدير الاكتتاب المشترك ومدير الطرح المشترك لثلاثة إصدارات من السندات والصكوك في الكويت والإمارات خلال العام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى صفقة استشارية واحدة لهيكلة الدين. وتضمنت الصفقات إصدار أدوات دين دولية بقيمة 650 مليون دولار أميركي وإصدار سندات بقيمة 165 مليون دينار كويتي والذي يعد أكبر إصدار مقوم بالدينار الكويتي على الإطلاق. وكانت الشركة قد شاركت مؤخرا في إدارة إصدار صكوك بقيمة 103.1 ملايين دينار كويتي لصالح شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وهو أول إصدار صكوك مقومة بالدينار الكويتي يتم إصداره لصالح شركة كويتية.



وعقب تسلمه الجائزة أبدى الشارخ اعتزازه بهذا التكريم الذي يعتبر بمنزلة شهادة تقدير للعمل الجاد والجهود الدؤوبة التي بذلها فريق العمل لترسيخ دورنا الريادي في الأسواق الإقليمية. وقال: عاما بعد عام نرسخ مكانتنا ضمن الشركات الأكثر نشاطا في الاستثمارات المصرفية وبالأخص في أسواق رأس مال الدين في المنطقة. فقد كان العام 2022 عاما قياسيا آخر لأعمال قطاع الاستثمارات المصرفية لدى كامكو إنفست من حيث القيمة الإجمالية للصفقات التي قمنا بإتمامها.



وأضاف: تمكنا خلال السنوات الماضية من تقديم خدمات استشارية إستراتيجية، وهيكلة وتنفيذ عدد من الصفقات الكبرى، مما ساهم في تعزيز القيمة التي نقدمها لعملاء الشركة والسوق بصفة عامة، وذلك بفضل ما نتميز به من خبرات واسعة في قطاعات متعددة وقدراتنا التقنية، وتواجدنا الإقليمي القوي، وقدرتنا على طرح أفضل الحلول.