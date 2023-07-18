سماح جمال



أكد المخرج أحمد المقلة لـ «الأنباء»، أنه بعد قراءته للكثير من الأعمال لم يستوقفه شيء حتى اللحظة، وتابع قائلا: عملية البحث عن نص جيد أصبح عملية شاقة للغاية.



واضاف: كل الكتاب المميزين أعمالهم محجوزة من قبل شركات الإنتاج، ومع الأسف بعض الكتاب المحتكرين من قبل شركات الإنتاج ينفون ذلك لكنهم في واقع الأمر محتكرون بعقود مع منتجين.



وأشار المقلة الى انه من المستحيل قبوله بالاحتكار مع شركة إنتاج، وتابع قائلا: عندما كنت موظفا كنت رافضا لقيد الوظيفة، كنت أقول لمسؤولي حاسبني على إنتاجي لا تنتظر مني التزاما بالدوام دون إنتاج.



وحول ظاهرة تعريب الأعمال التركية والأجنبية وتقديمها بنسخ عربية، قال: عجلة الإنتاج لن تتوقف، لابد من ايجاد حلول، فإذا ندرت النصوص، الاتجاه للاقتباس حيلة وليس بحل.