القاهرة ـ خلود أبوالمجد



قامت السوبرانو العالمية أميرة سليم بمزج أنشودتي «أنا المصري» و«قوم يا مصري» وطرحهما في كليب واحد من حفلها الأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك احتفالا بثورة يوليو المجيدة، واختارت أميرة هاتين الأنشودتين من تراث سيد درويش، الذي تعشق موسيقاه منذ بداية مشواره الفني.



يذكر أن أنشودة «أنا المصري» من أوبريت «شهرزاد»، وهي من غنائه وتلحينه وتأليف بيرم التونسي، أما أنشودة «قوم يا مصري» فصدرت عام 1919، من كلمات بديع خيري وألحان وغناء سيد درويش، وكانت تلك الأنشودة جزءا من مسرحية «قولوا» لنجيب الريحاني.



على الجانب الآخر، شاركت أميرة سليم مؤخرا في الاحتفالات التي أقامتها السفارة الفرنسية في مصر للاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي ـ والتي تعتبر تجسيدا بارعا للصداقة الفرنسية- المصرية بتقديم النشيدين الوطنيين المصري والفرنسي، وذلك بحضور عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان والسفراء، الى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال وعالم الثقافة، بالإضافة إلى كبرى الشركات الفرنسية في مصر والعديد من الفنانين المصريين والشخصيات البارزة من أعضاء الجالية الفرنسية في مصر وممثلين عنها.