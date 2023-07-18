القاهرة ـ محمد صلاح



الفنانة تارا عماد حاليا تسأل وتبحث عن كل تفاصيل عالم كرة القدم بشكل كبير وعن قوانين اللعبة وقانون الرياضة واشهر لاعبي مصر والعالم، الأمر الذي فوجئ به اصدقاؤها خصوصا انها طوال عمرها لا تعلم عن كرة القدم شيئا ولا حتى تتابعها!



وبعد بحث اصدقائها عن السبب اتضح لهم ان اهتمامها بالكرة من اجل دورها في فيلمها الجديد (المطاريد) الذي يدور حول شاب يعود من أميركا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويقع في غرام ابنة القرية التي يقع بها النادي.



تارا اجرت نيولوك جديدا يناسب الشخصية التي ستظهر بها في الفيلم الذي كتبه صلاح الجهيني وعزت أمين وإخراج ياسر سامي وبطولة أحمد حاتم وإياد نصار ومحمد محمود ومحمود حافظ ومحمود الليثي وآخرين.