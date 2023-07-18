عزز الإسباني كارلوس ألكاراز صدارته لتصنيف محترفي التنس بعد فوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي ذهب لقبها عند السيدات لصالح التشيكية ماركيتا فوندروشوفا ما سمح لها دخول نادي العشر الأوليات.



وبعد تتويجه بلقب البطولة الإنجليزية لأول مرة في مسيرته الاحترافية وعلى حساب حامل اللقب، ابتعد ألكاراز بفارق 880 نقطة عن منافسه الصربي، لكن على ابن العشرين عاما أن يدافع في سبتمبر عن ألفي نقطة في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية التي أحرز لقبها العام الماضي في ظل غياب ديوكوفيتش على خلفية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا. ولم يطرأ أي تعديل على ترتيب المصنفين العشرة الأوائل. وعند السيدات، بقيت الصدارة للبولندية إيغا شفيونتيك، وكوفئت فوندروشوفا على إنجازها في ويمبلدون وباتت أول لاعبة غير مصنفة تحرز اللقب، بصعودها من المركز الثاني والأربعين إلى العاشر لأول مرة في مسيرة ابنة الـ24 عاما. وبقيت التونسية أنس جابر التي خسرت النهائي للعام الثاني تواليا في المركز السادس.