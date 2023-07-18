الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حقق البطل القطري الأولمبي وبطل العالم ثلاث مرات في الوثب العالي معتز برشم أفضل رقم هذا الموسم بقفزه 2.36م، وذلك في لقاء خورزوف الپولندي الدولي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى. وكان أفضل رقم لبرشم في هذا الموسم الذي لم يشارك فيه كثيرا حتى الآن 2.24م، عندما احتل المركز الثالث في لقاء الدوحة أوائل مايو الماضي، وكانت آخر مشاركة له قبل اللقاء الپولندي. وتقدم برشم على شريكه في الذهب الأولمبي في طوكيو 2020 الإيطالي جانماركو تامبيري والألماني توبياس بوتي اللذين حققا 2.34م مع فارق المحاولات للأول.



من جانب آخر، تعاقد النادي العربي رسميا مع لاعب الدحيل محمد علاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن وافق الدحيل على بيع علاء لينتقل بصفة نهائية إلى العربي. إلى ذلك، كشف نادي الوكرة عن مواعيد مبارياته الودية خلال معسكره الإسباني، حيث يخوض الفريق أربع مباريات تجريبية، يلتقي مع ديبورتيفو استيبونا يوم 19 الجاري، ثم لاس بالماس يوم 22 الجاري، ويلعب مع قادش يوم 26 الجاري، قبل أن يختتم لقاءاته أمام إسبانيول 29 الجاري. في المقابل، أبرم نادي أم صلال تعاقده مع مدافع نادي الفتح الرباطي المغربي مروان لوادني (28 عاما) لمدة موسم واحد قابل للتجديد، بعد أن اجتاز الكشف الطبي في مستشفى سبيتار.