هادي العنزي



أحرز بطل الكويت وآسيا في رمي الجلة للمعاقين فيصل سرور المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات فئة (F 38) في بطولة العالم لألعاب القوى (باريس 2023)، بعدما حقق مسافة 17.01 مترا، وجاء بالمركز الأول الكولومبي جوسي ليموس بمسافة 18.26 مترا، فيما ذهب المركز الثاني إلى البريطاني مايكل جيكنز بمسافة 17.14 مترا. ويشارك منتخبنا الوطني للمعاقين بسبعة لاعبين في منافسات الجري على الكراسي المتحركة، ورمي القرص، والجلة، وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من 107 دولة. من جانبه، قال رئيس اللجنة البارالمبية الرياضية لألعاب القوى ورئيس الوفد ناصر العجمي، ان الإنجاز الذي حققه البطل البارالمبي فيصل سرور يضاف إلى السجل المشرف لأبطال الكويت المعاقين، وقد تمكن سرور من تحقيق إنجاز شخصي مميز بتحطيم رقمه السابق 16:46 مترا، ونأمل بمزيد من الإنجازات المتميزة لأبطال الكويت في مختلف المسابقات. وأكد ناصر العجمي أن أبطال الكويت قدموا مستويات متميزة في بطولة العالم لألعاب القوى، وسط منافسة قوية من أفضل لاعبي العالم، وتأهل العداء فيصل الراجحي إلى نهائي جري سباق 800 متر على الكراسي المتحركة لفئة (T 54)، كما تأهل الراجحي رسميا إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، بعدما حصل على المركز الرابع في نهائي سباق 5 آلاف متر جري على الكراسي المتحركة.