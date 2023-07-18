قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار بحي حدائق القبة واخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيا لبيان مدى تأثرها من الانهيار.



وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت امس بلاغا بانهيار العقار 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة، وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع العقار يرافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.



وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق بالأرضي حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.



وأسفر الحادث عن 8 حالات وفاة ومصاب وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



وقامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتوجيه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين.