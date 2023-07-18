

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان الخطط المتعلقة بمشروع السكة الحديدية الخليجية حققت تقدما كبيرا في أوائل يوليو الجاري، حيث التقى مسؤولون من البحرين بوفد من هيئة السكك الحديدية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي.



وأشارت المجلة إلى أن المشروع مازال ماضيا في إحراز تقدم طيلة الفترة الماضية من عام 2023، لاسيما بعد الإعلان الرسمي من قبل أمانة مجلس التعاون الخليجي في يناير 2021 الذي أعاد احياء العمل على المشروع بشكل فعال، كما أدت سلسلة من التحركات والتصريحات الأخيرة إلى قيام جميع أعضاء التكتل الخليجي الستة بالإعلان عن تنفيذ الاجزاء الواقعة في بلدانهم من مشروع شبكة السكك الحديدية او الإشارة إلى خطط تتعلق بهذا الموضوع.



وقد ناقش الجانبان مشروع خط السكة الحديد الذي يربط المملكة العربية السعودية والبحرين عبر جسر الملك حمد المقترح واستعرضا التقدم المحرز في المعبر الجديد، كما تضمن الاجتماع تبادل المعلومات حول التصاميم الهندسية ونقاط الاتصال بين البلدين.



وسيمتد خط السكة الحديد الذي يعبر جسر الملك حمد إلى الداخل بمقدار 21 كيلومترا أخرى داخل المملكة العربية السعودية و24 كيلومترا في البحرين، ومن المفهوم أن خط السكك الحديدية الممتد داخليا إلى البحرين سيرتبط في النهاية بشبكة السكك الحديدية الخليجية المخطط لها.



وكان قد تم في نوفمبر 2019 تعيين كل من شركة كي بي ام جي الهولندية وشركة ايكوم الاميركية وشرك سي ام اس الالمانية كمستشارين للمشروع.



الكويت تتقدم



ويأتي الاجتماع سالف الذكر ين السعودية والبحرين في أعقاب التطورات في أماكن أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث فوض العاهل السعودي في مايو الماضي وزير النقل والخدمات اللوجستية بمناقشة مسودة اتفاقية مع الكويت بخصوص خط سكة حديد يربط بين البلدين.



وذكرت «ميد» في أوائل شهر مايو أن شركة السكك الحديدية السعودية والهيئة السعودية للنقل العام قد عينتا شركة سيسترا الفرنسية لاستكمال دراسة الجدوى لخط سكة حديد عالي السرعة يربط بين المملكة والكويت.



ويحقق تقديم العطاء الجاري حاليا للدراسة وخدمات التصميم التفصيلي للعربات وحزم الأشغال المدنية 1 و2 تقدما كبيرا، كما تمضي الكويت قدما في مشروع طريق السكة الحديد الوطنية.



وينظر إلى المخطط على أنه عنصر مهم في مساهمة الدولة في السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد أصدرت الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين طلب استدراج العروض في يناير من هذا العام. وكان تاريخ الإغلاق الأصلي قد حدد في 21 فبراير، ثم مددت الهيئة الموعد النهائي حتى 11 يوليو الجاري.



الوصلة العمانية



كما يتم إحراز تقدم في خط السكة الحديد الذي يربط بين الإمارات وسلطنة عمان. ففي سبتمبر 2022، أنشأ البلدان شركة عمان - الاتحاد للقطارات لتنفيذ الشبكة التي يبلغ طولها 303 كيلومترات. وحصل المشروع على دفعة إضافية بعد أن وقعت شركة عمان والاتحاد للقطارات اتفاقية استراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار الاماراتية لدعم تطويره.



الوصلة القطرية



وفي الوقت نفسه، تتقدم مشاريع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي بزخم متجدد بعد إعلان العلا الذي وقعته الدول الأعضاء الست في يناير 2021. وبموجب الإعلان، وافقت المملكة العربية السعودية وقطر على استعادة العلاقات الديبلوماسية بينهما وإعادة تشغيل خط السكك الحديدية الذي يربط بين البلدين.



وفي يوليو 2021، تم اختيار سيسترا لإجراء دراسة جدوى حول خط السكك الحديدية عالي السرعة المقترح الذي يربط الرياض والدوحة، ولاتزال أعمال الدراسة جارية في المشروع. يمكن أن يبلغ طول خط السكة الحديد نحو 550 كيلومترا.



هيئة السكة الحديد



وختمت «ميد» بالقول ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي وافقوا على إنشاء هيئة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2022. وقد تم تكليفها بوضع السياسات الشاملة والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان التسليم السلس وتشغيل المشروع بأكمله وفقا للمخطط العام.



ومع ارتفاع مستويات النشاط في تنفيذ المشروع، والحكومات التي تضطلع بالإنفاق عليه والاتفاقيات بموجب إعلان العلا، فإن الجهود الأخيرة لإعادة تشغيل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي قد تحقق تقدما أكثر من المحاولات السابقة.