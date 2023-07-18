مجلس الوزراء كلّف وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار بمتابعة الأعمال التنفيذية والإنشائية المتعلقة بميناء مبارك الكبير والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أفضل السبل لتشغيله وإدارته

الموافقة على إصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول «التعاون»

المجلس أثنى على جهود جامعة الكويت للمضي قدماً في استكمال مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية على أكمل وجه

الحكومة تؤكد التزامها بأحكام الدستور وتكريس مبدأ التعاون بين السلطتين وترسيخ قواعد العمل المشترك البنّاء لتحقيق الإنجازات

مجلس الوزراء يُجدد تأكيد حرصه على مد يد التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس الأمة لكل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطن

ترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الاجتماع الأسبوعي للمجلس أمس، وقرر المجلس تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المشرف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان د. سعد البراك بمتابعة سير الأعمال التنفيذية والإنشائية المتعلقة بمشروع ميناء مبارك الكبير والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تحديد أفضل السبل لتشغيل ميناء مبارك الكبير وإدارته بالكفاءة المطلوبة بهدف تحقيق الغايات المنشودة منه.

وتدارس المجلس توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة. هذا، وقالت وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز إنها شرحت للمجلس مقترحا بشأن تحويل الإدارة العامة للطيران المدني إلى هيئة مستقلة للطيران المدني.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، انه أطلع المجلس على مقترح نقل الإشراف وتبعية مراكز الشباب من الهيئة العامة للشباب إلى الهيئة العامة للرياضة.

وفيما يلي التفاصيل

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتوصية اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن مشروع ميناء مبارك الكبير، وقرر مجلس الوزراء تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المشرف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان بمتابعة سير الأعمال التنفيذية والإنشائية المتعلقة بمشروع ميناء مبارك الكبير والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تحديد أفضل السبل لتشغيل ميناء مبارك الكبير وإدارته بالكفاءة المطلوبة بهدف تحقيق الغايات المنشودة منه.



من جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.



من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة الوزارية التعليمية والصحية والشباب بشأن التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول متابعة البرنامج الإنشائي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية عن الأشهر يناير وفبراير ومارس 2023، وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل جامعة الكويت للمضي قدما في استكمال مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية على أكمل وجه.



واطلع مجلس الوزراء على بند مجلس الأمة، واستعرض جدول أعمال الجلسة الخاصة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء والمخصصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023 ـ 2027) تحت عنوان «تعديل المسار.. اقتصاد منتج ورفاه مستدام»، مؤكدا التزام الحكومة بأحكام الدستور وتكريس مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترسيخ قواعد العمل المشترك البناء لتحقيق الإنجازات والتطلعات المأمولة.



وأشاد مجلس الوزراء بروح وأجواء التعاون التي سادت جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت الخميس الماضي الموافق 13/7/2023، والتي أثمرت نتائجها إقرار، في مداولتين أولى وثانية، قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، والموافقة في مداولتين أولى وثانية على تعديل المادة 2 من قانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية).



هذا، وجدد مجلس الوزراء التأكيد على حرصه على مد يد التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس الأمة لكل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطن.