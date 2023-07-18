قالت الهيئة التنظيمية لحماية البيانات في النرويج (داتايلسينت) إنها ستغرم شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك وانستغرام مليون كرونة (100 ألف دولار) يوميا بسبب انتهاكات الخصوصية ما لم تتخذ إجراءات علاجية، في خطوة قد يكون لها تداعيات أوروبية أوسع.



وقالت الجهة التنظيمية النرويجية إنها ستفرض الغرامة كل يوم من الرابع من أغسطس حتى الثالث من نوفمبر ما لم تتخذ ميتا إجراء.



وقال توبياس جودين رئيس القسم الدولي لهيئة داتايلسينت لرويترز «من الواضح أن هذا غير قانوني لدرجة أنه يتعين علينا التدخل الآن وعلى الفور. ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك».



وأحالت داتايلسينت تحركها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، وإذا وافق المجلس فقد تصبح الغرامة دائمة ويوسع نطاق القرار في أوروبا.