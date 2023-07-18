منصور السلطان



تمكن رجال الأمن الجنائي من إحباط محاولة وافدين افريقيين ضخ دولارات مزيفة الى السوق المحلي، وتبين من التحقيقات التي اجريت معهما انهما متورطان بتزوير عملة الدولار.



ووفق مصدر، فإن معلومات سرية وردت لرجال المباحث الجنائية تفيد بوجود شخصين من الجنسية الأفريقية يقومان بتزوير عملة «الدولار» في شقتهما بمنطقة حولي، وبعد التأكد من المعلومات تم اصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة الشقة وإلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من الدولارات المزورة كانا في طريقهما لضخها بالسوق، بالإضافة إلى معدات وأصباغ خاصة بتزوير العملات.